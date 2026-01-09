https://ria.ru/20260109/moskva-2067006777.html
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме - РИА Новости, 09.01.2026
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме
Аэропортовые службы воздушных гаваней московского авиаузла работают в усиленном режиме и оснащены всем необходимым для обслуживания самолетов в условиях... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:10:00+03:00
2026-01-09T15:10:00+03:00
2026-01-09T15:10:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20080/65/200806536_0:20:863:505_1920x0_80_0_0_789a80a5a707c0764aac7c51182b587c.jpg
https://ria.ru/20260109/chp-2067000845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20080/65/200806536_35:0:822:590_1920x0_80_0_0_13d999dd8fae595ab1fe08b4732c091f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме
Службы московских аэропортов работают в усиленном режиме из-за непогоды
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропортовые службы воздушных гаваней московского авиаузла работают в усиленном режиме и оснащены всем необходимым для обслуживания самолетов в условиях непогоды, сообщили в Минтрансе РФ.
"Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании рейсов из-за принятия мер по обеспечению безопасности полетов. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил.
"Специалисты Минтранса России
, Росавиации
и подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД продолжают проактивный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - отметили в министерстве.