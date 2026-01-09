Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропортовые службы воздушных гаваней московского авиаузла работают в усиленном режиме и оснащены всем необходимым для обслуживания самолетов в условиях непогоды, сообщили в Минтрансе РФ.

"Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании рейсов из-за принятия мер по обеспечению безопасности полетов. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил.