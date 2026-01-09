Рейтинг@Mail.ru
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме - РИА Новости, 09.01.2026
15:10 09.01.2026
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропортовые службы московского авиаузла работают в усиленном режиме

Службы московских аэропортов работают в усиленном режиме из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий МельниковВ аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
В аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропортовые службы воздушных гаваней московского авиаузла работают в усиленном режиме и оснащены всем необходимым для обслуживания самолетов в условиях непогоды, сообщили в Минтрансе РФ.
"Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании рейсов из-за принятия мер по обеспечению безопасности полетов. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил.
"Специалисты Минтранса России, Росавиации и подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД продолжают проактивный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - отметили в министерстве.
Пассажирам выкатившегося за ВПП в Архангельске самолета ничего не угрожало
