Опрос показал способность россиян отражать мошеннические атаки

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Каждый третий россиянин (30%) успешно отражает мошеннические атаки, 12% респондентов все же пострадали от действий злоумышленников, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.

"Анализ показал формирование у граждан устойчивого "иммунитета" к финансовым угрозам: 30% опрошенных распознали обман и прервали общение со злоумышленниками. Тем не менее, 12% респондентов все же пострадали от действий мошенников, потеряв деньги или доступ к аккаунтам, причем для 3% из них этот негативный опыт был неоднократным", - говорится в исследовании.

При этом 58% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с мошенниками.

Несмотря на общую бдительность, эффективность атак остается высокой. Среди тех, кто все же вступил в контакт с мошенниками, избежать материальных потерь удалось лишь 6%. Основной ущерб приходится на мелкие и средние суммы, отмечается в исследовании. Около 38% опрошенных потеряли 1 000 рублей, еще 38% - от 1 000 до 10 000 рублей – 38% пострадавших, более 10 000 рублей – 18% пострадавших.