Минобороны рассказало о значении освобождения населенного пункта Зеленое
Минобороны рассказало о значении освобождения населенного пункта Зеленое - РИА Новости, 09.01.2026
Минобороны рассказало о значении освобождения населенного пункта Зеленое
Освобождение населённого пункта Зелёное в Запорожской области имеет важное тактическое значение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:06:00+03:00
2026-01-09T13:06:00+03:00
2026-01-09T13:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
Минобороны рассказало о значении освобождения населенного пункта Зеленое
Минобороны: освобождение Зеленого имеет важное тактическое значение
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Освобождение населённого пункта Зелёное в Запорожской области имеет важное тактическое значение, сообщили в Минобороны РФ.
Зелёное освободили подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
«
"Освобождение населенного пункта Зеленое имеет важное тактическое значение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штурмовые подразделения российской группировки заняли район обороны противника площадью более восьми квадратных километров.