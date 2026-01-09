Ликсутов: BIM-моделирование повышает эффективность проектов ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. При реализации проектов на территории особой экономической зоны столицы активно применяются современные цифровые технологии, повышающие эффективность и качество строительства городской инфраструктуры; одним из ключевых инструментов стало информационное моделирование зданий — BIM (Building Information Modeling), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно внедряются цифровые технологии в промышленном и инфраструктурном строительстве. Использование BIM-моделирования на объектах ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет повысить точность проектных решений, сократить сроки и обеспечить эффективный контроль качества на всех этапах. На сегодняшний день более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей особой экономической зоны столицы строятся с помощью этого инновационного решения", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

BIM-технологии представляют собой современную систему проектирования, основанную на создании трехмерных цифровых моделей зданий и сооружений, интегрированных с данными обо всех конструктивных и инженерных элементах. Такие модели позволяют детально прорабатывать архитектурные и технологические решения еще на стадии разработки объекта. Наиболее активно технологии информационного моделирования используются при реализации проектов на площадках Руднево, Красная Пахра, а также при строительстве промышленного корпуса на площадке "Печатники".

Цифровые сервисы применяются проектировщиками, инженерами и специалистами строительного контроля ООО "Промстрой". Они дают возможность сопоставлять проектную документацию разных подрядчиков, оперативно выявлять оптимальные решения и снижать риски ошибок.

Как рассказал генеральный директор ООО "Промышленное строительство" Владислав Султанов, современные технологии открывают новые горизонты качества и эффективности строительства.

"Причем, цифровизация в строительстве возможна не только в ходе проектирования, но и на последующих этапах", - подчеркнул Султанов.

Кроме того, в промышленном строительстве столицы широко применяются быстровозводимые конструкции из легких тонкостенных материалов. Такие решения сокращают сроки монтажа, минимизируют количество технологических стыков и обеспечивают высокое качество исполнения, дополняя цифровые технологии проектирования.