Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей"
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей"
Петербургская "Ленинградка" обыграла красноярский "Енисей" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T20:30:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей"
