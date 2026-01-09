Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:30 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/leningradka-2067040785.html
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей"
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей"
Петербургская "Ленинградка" обыграла красноярский "Енисей" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T20:30:00+03:00
2026-01-09T20:30:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
https://ria.ru/20260109/volejbol-2067033115.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей"

Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Петербургская "Ленинградка" обыграла красноярский "Енисей" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-0 (25:13, 25:19, 25:14).
Петербургская команда с 10 победами и 6 поражениями занимает пятое место в таблице первенства, "Енисей" (4-13) располагается на 12-й строчке.
Волейболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Вчера, 18:51
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала