Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли - РИА Новости, 09.01.2026
00:39 09.01.2026
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли
Американские конгрессмены рассчитывают в январе обсудить с депутатами Госдумы перспективы торговли и укрепления связей между Россией и США, заявили РИА Новости...
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Американские конгрессмены рассчитывают в январе обсудить с депутатами Госдумы перспективы торговли и укрепления связей между Россией и США, заявили РИА Новости в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны.
"Дополнительные темы для обсуждения могут включать потенциальные возможности для торговли и содействие большему взаимопониманию и общению между Соединенными Штатами и Россией", - сообщил агентству представитель конгрессвумен.
По его словам, Луна считает, что открытый диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для снижения напряженности и продвижения американских интересов.
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
00:22
