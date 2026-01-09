https://ria.ru/20260109/kongressmeny-2066939411.html
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли - РИА Новости, 09.01.2026
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли
Американские конгрессмены рассчитывают в январе обсудить с депутатами Госдумы перспективы торговли и укрепления связей между Россией и США, заявили РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:39:00+03:00
2026-01-09T00:39:00+03:00
2026-01-09T00:39:00+03:00
россия
сша
москва
анна паулина луна
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
https://ria.ru/20260109/diplomatiya-2066938358.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, анна паулина луна, госдума рф, в мире
Россия, США, Москва, Анна Паулина Луна, Госдума РФ, В мире
Американские конгрессмены обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли
РИА Новости: конгрессмены США обсудят с депутатами Госдумы перспективы торговли