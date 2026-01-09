Рейтинг@Mail.ru
Европа должна начать говорить с Россией по Украине, заявила Мелони - РИА Новости, 09.01.2026
14:18 09.01.2026 (обновлено: 14:30 09.01.2026)
Европа должна начать говорить с Россией по Украине, заявила Мелони
Европа должна начать говорить с Россией по Украине, заявила Мелони
в мире
европа
россия
украина
джорджа мелони
евросоюз
в мире, европа, россия, украина, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Украина, Джорджа Мелони, Евросоюз
Европа должна начать говорить с Россией по Украине, заявила Мелони

РИМ, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
"Я думаю, что наступил момент, чтобы и Европа тоже говорила с Россией. Потому что, если Европа решит участвовать в этой переговорной стадии, разговаривая только с одной из сторон, я боюсь, что в конце положительный вклад будет ограничен", - заявила она на большой пресс-конференции по итогам минувшего года.
По словам Мелони, проблема Европы заключается в наличии множества различных мнений.
"Поэтому я всегда выступаю за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу - человека, который позволит нам обобщать и говорить одним голосом", - сказала премьер.
Страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае нападения США на Гренландию
8 января, 16:54
8 января, 16:54
 
