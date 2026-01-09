Осужденный в Финляндии россиянин пожаловался на условия содержания

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), приговоренный в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, пожаловался в апелляционном суде на условия содержания в финской тюрьме.

Апелляционный процесс по делу Тордена начался в суде Хельсинки в пятницу.

"Мне необходимо заботиться о своем здоровье. Мне умышленно причинили вред. Были применены определенные формы наказания", - приводит его слова телеканал MTV Uutiset.

Как уточняет телеканал, речь Тордена прервал председатель суда. По его словам, выступление россиянина не имеет отношения к рассмотрению дела.

В ноябре 2025 года посольство РФ в Хельсинки обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания Тордена. По данным дипмиссии, к россиянину применялся режим изолятора, у него были изъяты личные вещи, сокращено время прогулок, ограничена возможность заниматься спортом. Посольство сообщило РИА Новости 26 декабря, что Тордена перевели из тюрьмы в Турку в тюрьму города Риихимяки.

Адвокат россиянина Наталия Мальгина ранее заявила РИА Новости, что его здоровье серьезно пошатнулось после 100 дней пребывания в карцере.

Окружной суд Хельсинки 14 марта 2025 года признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину. Защита россиянина 13 мая подала апелляцию на приговор суда. Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.

Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине , когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР ЛНР . По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.