"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
Было трудно ожидать от именитого канадца Уэйна Гретцки таких неожиданных слов в отношении лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитана команды РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Фетисов: не ожидал от Гретцки таких слов об Овечкине, в НХЛ все всегда бьются