"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
Хоккей
 
12:23 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
Было трудно ожидать от именитого канадца Уэйна Гретцки таких неожиданных слов в отношении лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитана команды РИА Новости Спорт, 09.01.2026
хоккей
александр овечкин
уэйн гретцки
вячеслав фетисов
национальная хоккейная лига (нхл)
александр овечкин, уэйн гретцки, вячеслав фетисов, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Вячеслав Фетисов, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине

Фетисов: не ожидал от Гретцки таких слов об Овечкине, в НХЛ все всегда бьются

Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Было трудно ожидать от именитого канадца Уэйна Гретцки таких неожиданных слов в отношении лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитана команды "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина, поскольку каждый игровой отрезок в НХЛ становится битвой соперников, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин в начале апреля побил рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на его счету 915 голов, канадец остановился на отметке 894 шайбы. Гретцки ранее заявил о жульничестве соперников против российского форварда.
«
"Наверное, Уэйн Гретцки так сказал про Александра Овечкина из-за того, что против него самого защитники тоже жульничали. Он этим просто подогревает прессу. В НХЛ вообще нет таких понятий, чтобы жульничать в ущерб себе, это что за такой подход? Странно, потому что каждый игровой отрезок в лиге – это война за себя, за команду, за свой будущий контракт, за победу. Это какая-то глупость на самом деле, от кого-кого, а от Гретцки я такого не ожидал", - сказал Фетисов.
Раздевалки хоккеистов на ОИ в Италии оборудуют в трейлерах, пишут СМИ
Хоккей Александр Овечкин Уэйн Гретцки Вячеслав Фетисов Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
