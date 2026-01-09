"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине

«

"Наверное, Уэйн Гретцки так сказал про Александра Овечкина из-за того, что против него самого защитники тоже жульничали. Он этим просто подогревает прессу. В НХЛ вообще нет таких понятий, чтобы жульничать в ущерб себе, это что за такой подход? Странно, потому что каждый игровой отрезок в лиге – это война за себя, за команду, за свой будущий контракт, за победу. Это какая-то глупость на самом деле, от кого-кого, а от Гретцки я такого не ожидал", - сказал Фетисов.