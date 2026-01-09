Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
16:54 09.01.2026
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине

Фон дер Ляйен пока не планирует поездку в США из-за соглашения по Украине

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не планирует поездку в США на следующей неделе в связи с возможным соглашением по Украине, сообщила представитель ЕК Ариана Подеста.
Накануне издание Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Владимир Зеленский, возможно, поедет в США на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и завершить сделку по так называемым гарантиям для Украины.
"Я уже объявила о повестке председателя на следующую неделю. Это касается мероприятий, которые в настоящее время подтверждены. Конечно, она всегда может что-то добавить к своей повестке", - сказала она, отвечая в Брюсселе на вопрос украинских журналистов о том, поедет ли фон дер Ляейн на следующей неделе в США для участия в некоем в подписании мирного соглашения по Украине.
По словам Подесты, пока нет и подтверждения о поездке фон дер Ляйен 12 января в Парагвай для официального подписания спорного торгового соглашения с Меркосур.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ раскрыли, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
8 января, 15:12
 
