https://ria.ru/20260109/es-2067020237.html
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не планирует поездку в США на следующей неделе в связи с возможным соглашением по Украине, сообщила представитель... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:54:00+03:00
2026-01-09T16:54:00+03:00
2026-01-09T16:54:00+03:00
в мире
сша
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
дональд трамп
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f55b257519fdf5f5a8b9026c7dc2b1.jpg
https://ria.ru/20260108/vstrecha-2066880859.html
сша
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_920:403:2995:1959_1920x0_80_0_0_55fb741376435bcfff080ca2f6ea56dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, дональд трамп, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Глава ЕК пока не планирует поездку в США в связи с соглашением по Украине
Фон дер Ляйен пока не планирует поездку в США из-за соглашения по Украине