Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Костромской области с 13:00 до 18:00 пятницы вводится ограничение движения большегрузов по трассе Р-243, это связано с ухудшающимися погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ограничение движения грузового транспорта на участке федеральной трассы от Костромы до Шарьи принято ГИБДД после консультаций со специалистами обслуживающей дорогу организации упрдор "Холмогоры".

По данным дорожников, в связи с усиливающимися ветром и снегопадом не представляется возможным качественно чистить и обрабатывать трассу противогололедными материалами.

Большегрузы буксуют на подъемах и спусках, создавая аварийные ситуации на дороге.