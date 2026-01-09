Рейтинг@Mail.ru
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области - РИА Новости, 09.01.2026
Костромская область
Костромская область
 
15:10 09.01.2026
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области
В Костромской области с 13:00 до 18:00 пятницы вводится ограничение движения большегрузов по трассе Р-243, это связано с ухудшающимися погодными условиями
2026-01-09T15:10:00+03:00
2026-01-09T15:10:00+03:00
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Костромской области с 13:00 до 18:00 пятницы вводится ограничение движения большегрузов по трассе Р-243, это связано с ухудшающимися погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ограничение движения грузового транспорта на участке федеральной трассы от Костромы до Шарьи принято ГИБДД после консультаций со специалистами обслуживающей дорогу организации упрдор "Холмогоры".
По данным дорожников, в связи с усиливающимися ветром и снегопадом не представляется возможным качественно чистить и обрабатывать трассу противогололедными материалами.
Большегрузы буксуют на подъемах и спусках, создавая аварийные ситуации на дороге.
Синоптики прогнозируют снегопад днем в пятницу с сохранением на ночь и утро 10 января.
 
