https://ria.ru/20260109/dvizhenie-2067006954.html
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области - РИА Новости, 09.01.2026
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области
В Костромской области с 13:00 до 18:00 пятницы вводится ограничение движения большегрузов по трассе Р-243, это связано с ухудшающимися погодными условиями,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:10:00+03:00
2026-01-09T15:10:00+03:00
2026-01-09T15:10:00+03:00
костромская область
происшествия
гибдд мвд рф
костромская область
кострома
шарья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862044126_0:156:1499:999_1920x0_80_0_0_fcd6c03211e59dcbc4c5972dd9015c9f.jpg
костромская область
кострома
шарья
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862044126_167:0:1499:999_1920x0_80_0_0_2a2e7feb126d2798626439ec083faf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибдд мвд рф, костромская область, кострома, шарья
Костромская область, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Костромская область, Кострома, Шарья
Движение грузовиков ограничили на федтрассе Р-243 в Костромской области
На Р-243 в Костромской области ограничили движение грузовиков из-за снегопада
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Костромской области с 13:00 до 18:00 пятницы вводится ограничение движения большегрузов по трассе Р-243, это связано с ухудшающимися погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ограничение движения грузового транспорта на участке федеральной трассы от Костромы
до Шарьи
принято ГИБДД
после консультаций со специалистами обслуживающей дорогу организации упрдор "Холмогоры".
По данным дорожников, в связи с усиливающимися ветром и снегопадом не представляется возможным качественно чистить и обрабатывать трассу противогололедными материалами.
Большегрузы буксуют на подъемах и спусках, создавая аварийные ситуации на дороге.
Синоптики прогнозируют снегопад днем в пятницу с сохранением на ночь и утро 10 января.