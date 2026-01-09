Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Конгрессмены США встретятся в январе с депутатами Госдумы для диалога ради мира и стабильности в России и на Украине, заявили РИА Новости в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны.

"Основная цель этих встреч — диалог, направленный на достижение мира, и конструктивное взаимодействие, призванное способствовать деэскалации и долгосрочной стабильности в России и Украине", - сообщил агентству представитель Луны.