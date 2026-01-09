Рейтинг@Mail.ru
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/diplomatiya-2066938358.html
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы - РИА Новости, 09.01.2026
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
Конгрессмены США встретятся в январе с депутатами Госдумы для диалога ради мира и стабильности в России и на Украине, заявили РИА Новости в офисе конгрессвумен... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:22:00+03:00
2026-01-09T00:22:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
анна паулина луна
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151030/48/1510304862_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_2089dc44d991fb3f28485a5234eb1a4a.jpg
https://ria.ru/20251027/slutskij-2050971785.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151030/48/1510304862_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_2c9a691e13d9921165d43d23d2e26732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, анна паулина луна, госдума рф
В мире, США, Россия, Украина, Анна Паулина Луна, Госдума РФ
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы

РИА Новости: конгрессмены США встретятся с депутатами Госдумы для диалога о мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Конгрессмены США встретятся в январе с депутатами Госдумы для диалога ради мира и стабильности в России и на Украине, заявили РИА Новости в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны.
"Основная цель этих встреч — диалог, направленный на достижение мира, и конструктивное взаимодействие, призванное способствовать деэскалации и долгосрочной стабильности в России и Украине", - сообщил агентству представитель Луны.
Он также подтвердил, что Луна получила разрешение от государственного департамента США на выдачу виз четырем членам российской Государственной думы для проведения встреч с членами конгресса и уже направила им официальные приглашения для переговоров в Вашингтоне позднее в январе.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию
27 октября 2025, 16:35
 
В миреСШАРоссияУкраинаАнна Паулина ЛунаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала