Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
2026-01-09T00:22:00+03:00
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Конгрессмены США встретятся в январе с депутатами Госдумы для диалога ради мира и стабильности в России и на Украине, заявили РИА Новости в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны.
"Основная цель этих встреч — диалог, направленный на достижение мира, и конструктивное взаимодействие, призванное способствовать деэскалации и долгосрочной стабильности в России и Украине", - сообщил агентству представитель Луны.
Он также подтвердил, что Луна получила разрешение от государственного департамента США на выдачу виз четырем членам российской Государственной думы для проведения встреч с членами конгресса и уже направила им официальные приглашения для переговоров в Вашингтоне позднее в январе.