МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова исполнила мечту Алины из Татарстана, Ивана и Льва из Красноярска, сообщает аппарат вице-премьера РФ.
"Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова исполнила мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
5 января, 17:09
Уточняется, что Голикова пообщалась по видеосвязи с Алиной, её мамой и сестрой. В молодежном центре "Высота" в Лениногорске для девочки и её родных устроили новогоднее чаепитие с Дедом Морозом и Снегурочкой, где Алина получила заветный подарок — глобус.
Кроме того, вице-премьер отправила Ивану и Льву из Красноярска микроскоп и набор для опытов. Также для братьев организуют поездку в новый национальный центр "Россия" в Красноярске, который они мечтали посетить.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12