Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание четырнадцатилетнего Димы из Перми, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мальчик мечтал посетить фабрику по производству шоколада. Министр осуществил мечту ребенка: Дима побывал на линии производства на фабрике "Красный октябрь", где увидел, как делают шоколад "Аленка".

Кроме того, мальчик поучаствовал в мастер-классе по изготовлению конфет ручной работы и посетил музей истории шоколада и какао "Мишка".