Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 08.01.2026
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание четырнадцатилетнего Димы из Перми,... РИА Новости, 08.01.2026
общество
россия
пермь
антон котяков
новый год
елка желаний
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"
Котяков исполнил желание 14-летнего Димы побывать на шоколадной фабрике
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание четырнадцатилетнего Димы из Перми, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мальчик мечтал посетить фабрику по производству шоколада. Министр осуществил мечту ребенка: Дима побывал на линии производства на фабрике "Красный октябрь", где увидел, как делают шоколад "Аленка".
Кроме того, мальчик поучаствовал в мастер-классе по изготовлению конфет ручной работы и посетил музей истории шоколада и какао "Мишка".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ
. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.