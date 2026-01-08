Рейтинг@Mail.ru
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"
14:03 08.01.2026
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 08.01.2026
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание четырнадцатилетнего Димы из Перми,... РИА Новости, 08.01.2026
общество, россия, пермь, антон котяков, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Пермь, Антон Котяков, Новый год, Елка желаний
Котяков исполнил новогоднюю мечту мальчика из Перми в рамках "Елки желаний"

Котяков исполнил желание 14-летнего Димы побывать на шоколадной фабрике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие в акции "Елка желаний"
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие в акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание четырнадцатилетнего Димы из Перми, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мальчик мечтал посетить фабрику по производству шоколада. Министр осуществил мечту ребенка: Дима побывал на линии производства на фабрике "Красный октябрь", где увидел, как делают шоколад "Аленка".
Кроме того, мальчик поучаствовал в мастер-классе по изготовлению конфет ручной работы и посетил музей истории шоколада и какао "Мишка".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
