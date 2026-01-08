Задорнов поставил диагноз: "раболепство перед Западом"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Знаменитый жест Михаила Задорнова с перечеркнутой американской визой был адресован не Белому дому. Это была пощечина американофилам. В одном из своих выступлений в 2003-м сатирик все объяснил.

Фига в кармане "тусовки"

История с перечеркнутой визой началась как личный протест.

"Мне надоело, что они унижают весь мир. Мне хотелось что-то сделать в пику. Наш ответ Чемберлену. Какую-то фигу показать", — объяснял Задорнов в 2003-м.

Он перечеркнул визу. И тут началось.

"Ко мне подходили потом композиторы, актеры, режиссеры. "Как ты смел это сделать?" — вспоминал сатирик. Реакция была яростной. — В чем меня обвинял один композитор, который пишет оперу, посвященную терактам 11 сентября. То есть, знаете, такие люди есть, которые называют себя интеллигенцией".

Задорнов называл их иначе: "На самом деле это тусовка".

Звезды и планеты

Михаил Николаевич много выступал в Ялте. И там наблюдал удивительное явление, ставшее основой многочисленных шуток.

"В Ялту очень много приезжает тех артистов, которые называют себя звездами. Я вообще считаю, что это неинтеллигентно — называть самого себя звездой", — говорил сатирик.

"Люди-дроби"

Сатирик вспоминал наблюдение Льва Толстого и развивал его.

"У него в дневниках это написано: каждый человек состоит из числителя и знаменателя. Числитель — то, что о человеке думают окружающие, а знаменатель — то, что о человеке думает он сам. И вот если числитель к знаменателю равен, то личность — единица", — цитировал Задорнов.

А дальше — его собственный вывод: "Вот те, кто называет себя звездами, это люди-дроби". "В Ялте звездища на звездище и дробищей погоняет", — резюмировал он.

"Окей, вау, сорри"

Задорнов видел, как американская масс-культура вытесняет и подменяет русскую.

"Слушайте, вся ваша страна говорит: не проблема, сорри, вау. Это вообще не очень клеится с вашим языком. Украинский язык красивый, как и русский — чувственный язык. Что такое "окей"? Это — информация. А у нас язык чувств", — обращался он к украинцам.

"По-английски: I love you (я тебя люблю). Определенный порядок слов. Интонации менять вы не можете. Я тебя люблю. Тебя люблю я. Да люблю я тебя! Видите, это нюансы чувственные", — объяснял Задорнов.

Для него это было ключевым. Русский язык — гибкий, живой, способный передавать тончайшие оттенки чувств с помощью интонации и перемены слов местами. Английский — жесткий, информационный, механический. Когда молодежь начинает говорить "окей, сорри", она не просто заимствует слова. Она меняет способ мышления.

Подмена культуры

"Что мы с американцев взяли? Вы подумайте. Игральные автоматы вместо спорта. Вот сидят молодые люди с сережками в пупках, дергают за ручку автоматы с мечтой о трех вишенках в глазах. Все", — с горечью описывал он.

"Мы взяли эти мюзиклы. <...> Вот тот же "Нотр-Дам". Музыка красивая, но Гюго бы в гробу перевернулся, если б узнал, что в конце все счастливы. В конце "Нотр-Дама". Квазимодо танцующий. <...> У них это на конвейере", — возмущался он.

Нелестно сатирик высказывался о культуре американского кино: "У нас хорошая молодежь. <...> Она просто не знает ничего. Она не знает, что война — не романтика. Они насмотрелись голливудских фильмов и думают, что можно 137 раз выстрелить из шестизарядного пистолета. <...> А когда понимают, что не так, уже поздно".

"Последним должно умирать чувство юмора"

Михаил Николаевич завершал свою мысль фразой, которая стала его кредо.

"Я не выношу выражения "надежда умирает последней". Последним должно умирать чувство юмора на самом деле", — говорил он.

Это была суть его борьбы с "интеллигентной тусовкой". Его война была не против людей. Она была против лакейства, снобизма, раболепия перед Западом.

© AP Photo / Matt Sayles Певица Росалия во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе © AP Photo / Matt Sayles Певица Росалия во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

"Я не хочу, чтобы мы стали американцами. И поэтому я критикую наше подражание Америке", — объяснял он свою позицию.