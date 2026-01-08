Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Календарь московских выставок в декабре выглядит как тщательно собранная мозаика. Один фрагмент посвящен русскому периоду Шагала, другой показывает скрытую жизнь украшений из фондов Исторического музея, третий — роскошные индийские ткани в Царицыно и их путь в европейскую моду. В этом ряду оказываются новый музей "ЗИЛАРТ" с африканскими артефактами, символисты с берегов Волги на ВДНХ, мастера лаковой миниатюры в Новом Иерусалиме и многое другое. О самых масштабных проектах сезона — в материале РИА Новости.

"Марк Шагал. Радость земного притяжения"



ГМИИ имени А. С. Пушкина

11 декабря 2025 — 15 марта 2026

Первая за 40 лет монографическая выставка Марка Шагала в Москве. Пушкинский музей представил масштабный проект, целиком посвященный "русскому периоду" Шагала — наиболее яркому отрезку его творчества до 1922 года. Это словно путешествие по автобиографической книге художника "Моя жизнь": личные письма, фотографии, цитаты.

В музее будет воссоздан зрительный зал Еврейского камерного театра, где в 1920 году Шагал расписал девять панно. Посетители могут увидеть сами эти панно — фантастические сюжеты с летающими акробатами, скрипачами на крыше, сказочными зверями.

Также здесь собраны шедевры Марка Шагала из коллекций России и Европы. Специально для выставки из Витебска привезли оригинальные предметы мебели из его семейного дома.

Зачем идти: познакомиться с "русским периодом" творчества художника и заново влюбиться в его яркий, парящий над землей мир.

Что может удивить: шанс увидеть Шагала таким, каким его не видели несколько поколений, — не только как автора хрестоматийных картин, но как разностороннего мастера, чья фантазия охватила театр, книжную графику и даже быт родного дома.

"Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России"



Государственный исторический музей

1 декабря 2025 — 11 мая 2026

Первый публичный показ собрания Особой кладовой ГИМ. Экспозиция охватывает более двух веков русского ювелирного искусства (вторая половина XVII — начало XX вв.). Она также дополнена современными работами, созданными по мотивам музейных раритетов, в доме MIUZ Diamonds (Московский ювелирный завод). Кстати, годом основания завода считают 1920-й, когда группа ювелиров, работавших в мастерских П. А. Овчинникова, И. П. Хлебникова, К. Фаберже, организовала небольшую артель.

Проект предлагает академический анализ эволюции стиля — от украшений, бывших частью костюма и социального ритуала, до позднейших произведений как самостоятельного искусства.

Зачем идти: редкий случай увидеть закрытые фонды главного исторического музея страны: большинство предметов демонстрируется впервые.

Что может удивить: особый интерес представляют так называемые сантименты — сентиментальные украшения с камеями или миниатюрами, бывшие личными знаками памяти. Также привлекает внимание использование в старинных работах не только драгоценных, но и "скромных" материалов — горного хрусталя или бирюзы, ценность которых заключалась главным образом в искусной обработке.

"Индия. Ткань времени"



Музей-заповедник "Царицыно"

23 декабря 2025 — 12 апреля 2026

Индия подарила мировой моде множество уникальных подарков — золототканые вышивки, косой крой, яркие цвета, витиеватые орнаменты. Искусство ткачества с многотысячелетней историей влияет на модные тенденции по всему миру.

Международная выставка в музее "Царицыно" раскрывает историю хлопка, покорившего Европу, связь барашков и маленького черного платья и откуда взялось индиго. Представлена история шали и пижамного шика, шедевры из Национального музея ремесел Дели, Эрмитажа, Пушкинского музея, а также работы российских дизайнеров.

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно" Выставка "Индия. Ткань времени" © Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно" Выставка "Индия. Ткань времени"

Зачем идти: увидеть, как ткань становится культурным кодом, и понять, почему индийский текстиль влияет на мировую моду.

Что может удивить: возможность изучить 40 способов завязывать сари и сравнить работы индийских ткачей с коллекциями известных модных домов.

"Морфогенез. Третья природа"

Биокластер, павильон № 29 на ВДНХ

до конца января 2026 года

Экспозицию представляет "Биокластер" — мультидисциплинарный проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Здесь исследуются изменения жизни на стыке биологии и современного искусства, демонстрируя, как органическое и искусственное сочетаются в новых гибридных формах.

© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ "Морфогенез. Третья природа" © Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ "Морфогенез. Третья природа"

Акустическая композиция Олега Макарова позволяет услышать "звуки" цветов. Инсталляции Дмитрия Каварги символизируют природу, поглощающую техногенные формы. Видеоработа Аристарха Чернышева показывает человека в поисках гармонии.

Что может удивить: в 16 террариумах живут настоящие экзотические животные, соседствующие с арт-объектами.

Выставки в новом пространстве "ЗИЛАРТ"

С 2 декабря 2025 года

Бывший промышленный район завода ЗИЛ все активнее преображается: теперь здесь открылся музей "ЗИЛАРТ", основанный на частной коллекции меценатов Андрея и Елизаветы Молчановых. Здание, перепроектированное архитектором Сергеем Чобаном, сверкает медными панелями, словно огромная шкатулка с сокровищами.

© Фото предоставлено ЗИЛАРТ Выставочный центр "ЗИЛАРТ" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ Выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Музей сразу запустил несколько выставок на пяти этажах. Одна из первых экспозиций, "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве", представляет диалог московской и петербургской скульптуры XX–XXI веков: от монументалистов послевоенного Ленинграда до авангардных инсталляций наших дней.

Другой этаж отдан удивительной коллекции африканского искусства "Боги, предки, жизнь". Более 1000 артефактов — от средневековых бронзовых изваяний правителей Нигерии и Бенина до магических фигур-фетишей народа баконго, от изысканных масок народа бамбара до резных ложек и придворных украшений — размещены в залах как острова на карте.

© Фото предоставлено ЗИЛАРТ "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 1 из 4 © Фото предоставлено ЗИЛАРТ Экстерьер музея "ЗИЛАРТ" Экстерьер музея "ЗИЛАРТ" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 2 из 4 © Фото предоставлено ЗИЛАРТ Атриум музея "ЗИЛАРТ" Атриум музея "ЗИЛАРТ" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 3 из 4 © Фото предоставлено ЗИЛАРТ "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве" "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 4 из 4 "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 1 из 4 Экстерьер музея "ЗИЛАРТ" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 2 из 4 Атриум музея "ЗИЛАРТ" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 3 из 4 "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве" © Фото предоставлено ЗИЛАРТ 4 из 4

Зачем идти: увидеть масштабный музей в бывшем промышленном районе. Теперь он сияет и вдохновляет.

Что может удивить: новые архитектурные идеи, особый вайб и показ уникальной африканской коллекции.

"Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х"



ВДНХ, павильон "Рабочий и колхозница"

19 декабря 2025 — 17 мая 2026

Выставка предлагает путешествие по рекам Волге, Москве и Неве. Саратовская школа живописи в первой половине XX века дала художников, стоявших у истоков русского символизма. В их работах сочетается индустриальная тематика и светлая поэтика волжской природы. Проект объединяет фонды 15 музеев.

© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ Евгений Егоров. Столбичи.1920-е гг. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева © Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ Евгений Егоров. Столбичи.1920-е гг. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева

Зачем идти: изучить провинциальную школу живописи, оказавшую влияние на столичное искусство.

Что может удивить: соединение индустриальных сюжетов с мягкой волжской палитрой и особым светом.

"ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй"



Музей "Новый Иерусалим" (Истра)

28 ноября 2025 — 24 мая 2026

В подмосковном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка, переливающаяся всеми красками народного искусства. "ЛАКИ. Большая история в миниатюре" собрала около 300 работ из Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя.

Лаковая миниатюра — особый жанр, родившийся в России в XIX веке: тончайшая живопись масляными красками по папье-маше, покрытая несколькими слоями лака. На выставке можно увидеть шкатулки с драгоценным блеском лакового покрытия, крошечные иконы на перламутре, декоративные панно с персонажами русских сказок и былин.

© Фото предоставлено музеем "Новый Иерусалим" Выставка "Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй". Ирина Ливанова, декоративная тарелка "Капустницы" © Фото предоставлено музеем "Новый Иерусалим" Выставка "Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй". Ирина Ливанова, декоративная тарелка "Капустницы"

Зачем идти: увидеть в одном месте исторические и современные шедевры четырех главных промыслов.

Что вас может удивить: эволюция стиля от реалистичных федоскинских миниатюр XIX века к условным и ярким образам Палеха, а также современные эксперименты в древней технике.

"Татлин. Конструкция мира"



Центр "Зотов"

22 ноября 2025 — 22 марта 2026

В третью годовщину своего открытия Центр "Зотов" преподнес подарок любителям авангарда — первую за 30 лет большую выставку Владимира Татлина в России. Экспозиция насчитывает более 220 экспонатов из 25 музеев и собраний. В семи залах — семь граней гения Татлина, каждая отражена в особой теме: "Плаватель", "Певец", "Управник", "Вестник", "Учитель", "Летатель" и "Делатель".

Что может удивить: театральный раздел с эскизами декораций и костюмов, а также подлинный летательный аппарат "Летатлин", сохранившийся в единственном экземпляре.

"Августейшие. Куклы"

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

2 декабря 2025 — 09 марта 2026

Эпоха Просвещения изменила представления о детстве и воспитании. В XIX веке наступил "золотой век" кукол, которые стали не только детскими игрушками, но символами и идеалом стиля и моды. Восковые, фарфоровые, бисквитные — они украшали гостиные и спальни, их наряжали в дорогие кружева и национальные костюмы. Для кукол создавали миниатюрные копии домов и чайных сервизов. В играх они помогали девочкам учиться ведению хозяйства. А мальчикам — знакомиться с новинками технического прогресса: появились железная дорога, автоматоны и механические игрушки.

Зачем идти: увидеть любимые игрушки королевских семей и европейской знати и понять, как игра и статус сливались в кружевах и фарфоре.

Что может удивить: изысканные интерьеры в масштабе 1:6, железные дороги для принцев и портретные куклы, точь-в-точь копирующие придворную моду.

"Анатолий Зверев. Открытое хранение"



Музей AZ

21 ноября 2025 — 4 октября 2026

После полуторагодового перерыва на ремонт частный московский Музей AZ открылся в ином формате — теперь это "открытое хранение" всего наследия художника-нонконформиста Анатолия Зверева. На трех этажах представлено более 200 работ, они развешаны на особых решетках, образующих лабиринт из картин. Такое решение, по словам кураторов, навеяно "волшебными лестницами Хогвартса".

© Фото предоставлено пресс-службой Музея AZ Выставка "Анатолий Зверев. Открытое хранение" © Фото предоставлено пресс-службой Музея AZ Выставка "Анатолий Зверев. Открытое хранение"

Анатолий Зверев (1931–1986) был легендой московского андеграунда: самоучка, расплачивавшийся картинами за еду и ночлег.

Зачем идти: раскрыть тему "арт-психоанализа" через автопортреты художника. Также посмотреть видео-арт и перформансы молодых авторов и графику из коллекции Георгия Костаки.

Что может удивить: уникальный интерактивный принцип размещения работ на движущихся решетчатых панелях, позволяющий каждому посетителю составить свою выставку.

"Рерих. В поисках "небесного Звенигорода"



Звенигородский манеж

4 декабря 2025 — 24 мая 2026

В старинном городе Звенигороде, на территории музея-заповедника, открылась масштабная ретроспектива художника-философа Николая Рериха. Название выставки — "В поисках "небесного Звенигорода" — отсылает к одному из сквозных образов в творчестве Рериха: идеальному граду, земному раю. Экспозиция из собрания Русского музея в Петербурге развернулась в отреставрированном деревянном Манеже начала XIX века.

Выставка выстроена как путь: первые залы посвящены России, затем зритель "поднимается в горы" — залы со сниженным освещением, где мерцают синие и фиолетовые горные хребты на холстах. Отдельные разделы рассказывают о Пакте Рериха — договоре в защиту культуры (1935).

© Фото предоставлено пресс-службой Звенигородского государственного музея-заповедника Н. К. Рерих. Сокровища снегов. Канченджанга © Фото предоставлено пресс-службой Звенигородского государственного музея-заповедника Н. К. Рерих. Сокровища снегов. Канченджанга

Зачем идти: увидеть собранные в одном месте ключевые работы Рериха, раскрывающие его философские искания от русских древностей до Гималаев.

Что может удивить: атмосфера медитативного созерцания, созданная в залах с пейзажами, и актуальность идей Пакта Рериха об охране культурных ценностей.

"Рисунки Чехова"

Музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово"

До 31 декабря 2025 года

В мемориальной усадьбе Мелихово, где Антон Павлович Чехов жил и работал в 1890-е, открылась экспозиция, показывающая классика русской литературы с новой стороны. "Рисунки Чехова" — выставка, посвященная графическому наследию писателя. На полях своих писем и рукописей он часто делал остроумные наброски, карикатуры, даже составлял ребусы. В новом экспозиционном зале, стилизованном под кабинет, бережно собраны автографы с рисунками из архивов.

Например, можно увидеть знаменитую подпись Чехова с хвостиком-крысой — он шутливо пририсовывал "хвост" к своей фамилии. Или его шуточные изображения друзей: на одном листке Чехов изобразил Толстого в виде могучего льва.

Один из разделов — "Графические ребусы": посетителям предлагают разгадать загадки, которые Чехов зашифровывал в рисунках. Для семей с детьми создана творческая зона: можно взять перо и попробовать нарисовать любимого чеховского персонажа.

Зачем идти: открыть для себя Чехова как талантливого художника, чьи наброски полны иронии и наблюдательности.