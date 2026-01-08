В ЕК заявили, что сожалеют о гибели людей в ходе операции США в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. ЕК сожалеет о гибели мирных жителей в ходе операции США в Венесуэле, заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников в среду сообщила, что около 70 человек погибли в результате военной операции США в Венесуэле, которую провели 3 января. Как уточнил один из источников, по меньшей мере 67 человек погибли во время удара, тогда как другой источник заверил, что жертвами операции стали от 75 до 80 человек.
"Разумеется, мы сожалеем о всех погибших, обо всех жертвах среди гражданского населения, притом что данные цифры еще подлежат подтверждению", - сказала Подеста.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.