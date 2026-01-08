В ЕК заявили, что сожалеют о гибели людей в ходе операции США в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. ЕК сожалеет о гибели мирных жителей в ходе операции США в Венесуэле, заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Разумеется, мы сожалеем о всех погибших, обо всех жертвах среди гражданского населения, притом что данные цифры еще подлежат подтверждению", - сказала Подеста.