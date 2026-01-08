Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/turizm-2066821855.html
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог - РИА Новости, 08.01.2026
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог
Несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты туристического... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:30:00+03:00
2026-01-08T02:30:00+03:00
общество
россия
александр якубовский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251223/krym-2064055200.html
https://ria.ru/20251218/nalog-2062803329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог

РИА Новости: ветераны и участники СВО могут не платить туристический налог

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты туристического налога, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Парламентарий уточнил, что туристический налог является местным налогом и вводится исключительно по решению органов местного самоуправления либо законами городов федерального значения. Он добавил, что, если такое решение на территории муниципалитета не принято, налог не взимается.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов
23 декабря 2025, 12:29
"Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране. К таким категориям относятся, в частности, несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, и лица, размещающиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов", - сказал Якубовский.
Кроме того, по его словам, туристический налог не уплачивают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования. Якубовский подчеркнул, что данный перечень не может быть сокращен на региональном или муниципальном уровне.
"Вместе с тем субъекты РФ и органы местного самоуправления вправе расширять этот перечень, устанавливая дополнительные льготные категории или пониженные ставки. Это позволяет учитывать местную специфику и принимать дополнительные меры социальной поддержки без ущемления федеральных гарантий", - заключил он.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог
18 декабря 2025, 03:06
 
ОбществоРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала