Рейтинг@Mail.ru
Трамп не стал говорить, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/trump-2066856323.html
Трамп не стал говорить, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу
Трамп не стал говорить, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп не стал говорить, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу, но заявил, что у Вашингтона с ее нынешними властями очень... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:47:00+03:00
2026-01-08T11:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066255898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f742c94e1ae66df17b43e2e6622db363.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066255898_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_2045d0d082b766935fc59a0a5712ab72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп не стал говорить, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу

Трамп не стал отвечать на вопрос о вводе американских войск в Венесуэлу

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, что могло бы побудить его ввести войска в Венесуэлу, но заявил, что у Вашингтона с ее нынешними властями очень хорошие отношения.
"Не могу сказать... Действительно не хотелось бы вам об этом говорить, но они (власти Венесуэлы - ред.) относятся к нам с большим уважением. Как вы знаете, у нас очень хорошие отношения с администрацией, которая там есть сейчас", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос газеты New York Times.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала