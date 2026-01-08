Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
14:10 08.01.2026
Пегула обыграла украинку Ястремскую на турнире в Брисбене
Пегула обыграла украинку Ястремскую на турнире в Брисбене
спорт, брисбен, даяна ястремская, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, Даяна Ястремская, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Пегула обыграла украинку Ястремскую на турнире в Брисбене

Теннисистка Пегула обыграла Ястремскую, выйдя в четвертьфинал турнира в Брисбене

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла украинку Даяну Ястремскую в третьем круге турнира категории WTA 500 в Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой четвертой сеяной Пегулы над Ястремской со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
08 января 2026 • начало в 11:50
Завершен
Даяна Ястремская
1 : 27:52:63:6
Джессика Пегула
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Пегула сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (17).
