Пегула обыграла украинку Ястремскую на турнире в Брисбене
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла украинку Даяну Ястремскую в третьем круге турнира категории WTA 500 в Брисбене, призовой... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T14:10:00+03:00
2026-01-08T14:10:00+03:00
2026-01-08T14:11:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
даяна ястремская
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
брисбен
