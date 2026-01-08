https://ria.ru/20260108/tennis-2066842615.html
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над румынкой Сораной Кырстей в третьем круге турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Соболенко обыграла румынку и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене