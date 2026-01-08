Рейтинг@Mail.ru
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Теннис
 
08:59 08.01.2026
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над румынкой Сораной Кырстей в третьем круге турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
теннис
спорт
брисбен
казахстан
арина соболенко
диана шнайдер
мэдисон киз
женская теннисная ассоциация (wta)
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Соболенко обыграла румынку и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над румынкой Сораной Кырстей в третьем круге турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира Соболенко. Кырстя занимает 41-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность матча составила 1 час 19 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
08 января 2026 • начало в 04:10
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:36:3
Сорана Кырстя
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Мэдисон Киз.
В другом матче третьего круга пятый номер мирового рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла за 1 час 25 минут испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:2.
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
7 января, 09:47
 
