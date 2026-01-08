Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 08.01.2026
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области
ВСУ испытывают нехватку провизии и батареек для дронов на ряде участков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы... РИА Новости, 08.01.2026
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ в Сумской области остались без провизии и батареек для дронов

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку провизии и батареек для дронов на ряде участков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что часть подразделений ВСУ оказались отрезаны от логистики в Сумской области.
"Техника, которой был у них объем, большинство этого объема было уничтожено, и поэтому сейчас практически техники не наблюдается на данном участке. Противник не может осуществить достаточный подвоз, соответственно у них заканчиваются батарейки, заканчивается провизия, соответственно, это все давит на их моральное состояние", - пояснил "Оптима".
