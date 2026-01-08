https://ria.ru/20260108/sumskaya-2066869165.html
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области
В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области
ВСУ испытывают нехватку провизии и батареек для дронов на ряде участков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы... РИА Новости, 08.01.2026
сумская область
