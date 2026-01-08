В "Ахмате" рассказали о проблемах, возникших у ВСУ в Сумской области

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку провизии и батареек для дронов на ряде участков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".

"Техника, которой был у них объем, большинство этого объема было уничтожено, и поэтому сейчас практически техники не наблюдается на данном участке. Противник не может осуществить достаточный подвоз, соответственно у них заканчиваются батарейки, заканчивается провизия, соответственно, это все давит на их моральное состояние", - пояснил "Оптима".