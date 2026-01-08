МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
ВС РФ громит ВСУ
Вооруженные силы России в ходе освобождения Братского заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров, сообщило Минобороны РФ. Освобождение населенного пункта позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего продвижения, сообщило МО России.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в четверг Минобороны РФ.
ВСУ на участке под Красным Лиманом лишены возможности доставлять на технике и автомобилях провизию и боеприпасы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили диверсионно-разведывательную группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Мансур".
Боевика понесшего большие потери в Курской области националистического полка ВСУ "Арей" взяли в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко рассказал, что его призвали в ряды украинской армии, несмотря на отсутствие большого пальца на руке, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
ВСУ не могут заводить новые силы, чтобы менять солдат на первых линиях обороны и вывозить раненых, из-за отсутствия возможности подъехать на технике к передовым позициям в Сумской области, сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".
Запад хочет милитаризации
План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Размещение на территории Украины подразделений и военных объектов будет квалифицироваться как интервенция, несущая угрозу РФ и другим странам Европы, добавила она. Военные подразделения и объекты западных стран, размещенные на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели ВС РФ, сообщила Захарова. Мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу, заявила официальный представитель МИД РФ.
Формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18