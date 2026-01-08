МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы России в ходе освобождения Братского заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров, сообщило Минобороны РФ. Освобождение населенного пункта позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего продвижения, сообщило МО России.

Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили диверсионно-разведывательную группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Мансур".

Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко рассказал, что его призвали в ряды украинской армии, несмотря на отсутствие большого пальца на руке, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.