Словакия и Чехия возобновят межправительственные консультации, заявил Фицо - РИА Новости, 08.01.2026
16:09 08.01.2026 (обновлено: 17:49 08.01.2026)
Словакия и Чехия возобновят межправительственные консультации, заявил Фицо
в мире
словакия
чехия
украина
роберт фицо
андрей бабиш
петер пеллегрини
в мире, словакия, чехия, украина, роберт фицо, андрей бабиш, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Чехия, Украина, Роберт Фицо, Андрей Бабиш, Петер Пеллегрини
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Словакия и Чехия возобновят межправительственные консультации, приостановленные весной 2024 года по инициативе предыдущего чешского правительства, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"На сегодняшней встрече мы договорились, что мы продолжим формат совместных заседаний кабминов. Ближайшая встреча состоится на территории Чехии", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook*.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Со здания правительства Чехии сняли украинский флаг
7 января, 14:37
Фицо при этом не назвал конкретную дату межправительственных консультаций, заявив, что сроки и место вскоре предложит чешская сторона.
Премьер Чехии в свою очередь добавил, что совместное заседание словацкого и чешского кабминов может состояться 31 марта.
Как ранее передавало ЧТК, весной 2024 года правительство Чехии, возглавлявшееся в тот период Петром Фиалой, приостановило проведение регулярных межправительственных консультаций с кабмином Словакии, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности, по вопросу военной помощи Украине. Чехия является одним из самых активных поставщиков оружия на Украину. В свою очередь правительство словацкого премьера Роберта Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
В конце сентября 2025 года, выступая по Словацкому радио, президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность, что если новым премьером после парламентских выборов в Чехии 3-4 октября станет лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, то консультации между словацким и чешским правительствами возобновятся, а отношения между странами на политическом уровне улучшатся.
Оппозиционное движение ANO во главе с Бабишем выиграло выборы в парламент Чехии, за него проголосовало более трети (34,51%) избирателей. Бабиш в ответ на полученные от руководителей Словакии поздравления с победой неизменно заявлял о том, что верит в скорейшее возобновление тесных отношений между братскими соседними странами.
До 31 декабря 1992 года включительно Чехия и Словакия составляли единое государство - Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласившиеся с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Евросоюз готов дойти до края пропасти, заявил Фицо
4 января, 22:34
 
