Словакия и Чехия возобновят межправительственные консультации, заявил Фицо

Фицо при этом не назвал конкретную дату межправительственных консультаций, заявив, что сроки и место вскоре предложит чешская сторона.

Оппозиционное движение ANO во главе с Бабишем выиграло выборы в парламент Чехии, за него проголосовало более трети (34,51%) избирателей. Бабиш в ответ на полученные от руководителей Словакии поздравления с победой неизменно заявлял о том, что верит в скорейшее возобновление тесных отношений между братскими соседними странами.