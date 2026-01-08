"ПСЖ" без Сафонова завоевал Суперкубок Франции

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" по пенальти обыграл "Марсель" в матче за Суперкубок Франции по футболу, который прошел в Кувейте.

"ПСЖ" является чемпионом и обладателем Кубка Франции. Парижане больше всех выигрывали Суперкубок Франции, этот трофей стал для команды 14-м. "Марсель", который играл на правах команды, занявшей второе место в национальном первенстве, трижды выигрывал Суперкубок.