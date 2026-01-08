"ПСЖ" без Сафонова завоевал Суперкубок Франции

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" по пенальти обыграл "Марсель" в матче за Суперкубок Франции по футболу, который прошел в Кувейте.
Суперкубок
08 января 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
13’ • Усман Дембеле
(Витинья)
90’ • Гонсалу Рамуш
(Брадли Баркола)
91’ • Гонсалу Рамуш (П)
91’ • Витинья (П)
91’ • Нуну Мендеш (П)
91’ • Дезире Дуэ (П)
76’ • Мэйсон Гринвуд (П)
87’ • Вильям Пачо (А)
91’ • Майкл Мурильо (П)
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У парижского клуба голы забили Усман Дембеле (13-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+5). На 74-й минуте вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье сбил в штрафной Мэйсона Гринвуда, который спустя две минуты реализовал пенальти. На 87-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник столичной команды Вильян Пачо. В серии пенальти сильнее оказался "ПСЖ" - 4:1.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил встречу из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
"ПСЖ" является чемпионом и обладателем Кубка Франции. Парижане больше всех выигрывали Суперкубок Франции, этот трофей стал для команды 14-м. "Марсель", который играл на правах команды, занявшей второе место в национальном первенстве, трижды выигрывал Суперкубок.