"ПСЖ" без Сафонова завоевал Суперкубок Франции
Футбол
Футбол
 
23:08 08.01.2026 (обновлено: 00:04 09.01.2026)
"ПСЖ" без Сафонова завоевал Суперкубок Франции
"ПСЖ" без Сафонова завоевал Суперкубок Франции
"Пари Сен-Жермен" по пенальти обыграл "Марсель" в матче за Суперкубок Франции по футболу, который прошел в Кувейте. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
футбол
спорт
матвей сафонов
усман дембеле
пари сен-жермен (псж)
люка шевалье
спорт, матвей сафонов, усман дембеле, пари сен-жермен (псж), люка шевалье
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Усман Дембеле, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Люка Шевалье
"ПСЖ" без Сафонова завоевал Суперкубок Франции

"ПСЖ" завоевал Суперкубок Франции по футболу

Футболисты "Пари Сен-Жермен" после завоевания Суперкубка Франции
Футболисты Пари Сен-Жермен после завоевания Суперкубка Франции - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Соцсети "Пари Сен-Жермен"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" по пенальти обыграл "Марсель" в матче за Суперкубок Франции по футболу, который прошел в Кувейте.
Суперкубок
08 января 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
ПСЖ
3 : 24:1
Марсель
13‎’‎ • Усман Дембеле
(Витинья)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Брадли Баркола)
91‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
91‎’‎ • Витинья (П)
91‎’‎ • Нуну Мендеш (П)
91‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
76‎’‎ • Мэйсон Гринвуд (П)
87‎’‎ • Вильям Пачо (А)
91‎’‎ • Майкл Мурильо (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У парижского клуба голы забили Усман Дембеле (13-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+5). На 74-й минуте вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье сбил в штрафной Мэйсона Гринвуда, который спустя две минуты реализовал пенальти. На 87-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник столичной команды Вильян Пачо. В серии пенальти сильнее оказался "ПСЖ" - 4:1.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил встречу из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
"ПСЖ" является чемпионом и обладателем Кубка Франции. Парижане больше всех выигрывали Суперкубок Франции, этот трофей стал для команды 14-м. "Марсель", который играл на правах команды, занявшей второе место в национальном первенстве, трижды выигрывал Суперкубок.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Пономарев считает, что травма не повлияет на положение Сафонова в "ПСЖ"
3 января, 16:27
 
Футбол
 
