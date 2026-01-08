https://ria.ru/20260108/rozhdestvo-2066811629.html
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение
2026-01-08T00:01:00+03:00
2026-01-08T00:01:00+03:00
2026-01-08T00:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008740249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f9813ab2712c3320d77100420a8cd55.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066683216.html
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066755547.html
Специальная военная операция на Украине, Рождество Христово, Общество
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", отметили Рождество Христово в окопной церкви в ДНР, где священнослужитель Михаил Лысенко совершил для военнослужащих праздничное богослужение и провёл обряд крещения, передаёт корреспондент РИА Новости.
По словам священника, Рождество Христово является одним из главных христианских праздников и несёт особый духовный смысл для людей, находящихся на передовой.
"Сегодня праздник Господский — Рождество Христово. Это величайший праздник, начало нашего спасения: Бог пришёл на землю. Я очень рад, что именно в этот великий день мы были здесь и совершили крещение воина Вячеслава, открыв ему дорогу к Богу", — рассказал отец Михаил.
Он отметил, что Рождество символизирует свет, который противостоит тьме, и остаётся источником духовной поддержки даже в условиях боевых действий.
"Праздник Рождества — это свет миру, свет во тьме, который разгоняет эту тьму. Несмотря на то что мир разделился на верующих и неверующих, в такие моменты, когда люди приходят, видят вертеп Богомладенца, слушают службу, у них теплеет душа", — добавил священнослужитель.