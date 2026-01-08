Рейтинг@Mail.ru
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 08.01.2026
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение - РИА Новости, 08.01.2026
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение
Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", отметили Рождество Христово в окопной церкви в... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
рождество христово
общество
рождество христово, общество
Специальная военная операция на Украине, Рождество Христово, Общество
У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение

РИА Новости: бойцы ВС России отметили Рождество Христово в окопной церкви в ДНР

Свечи
Свечи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", отметили Рождество Христово в окопной церкви в ДНР, где священнослужитель Михаил Лысенко совершил для военнослужащих праздничное богослужение и провёл обряд крещения, передаёт корреспондент РИА Новости.
По словам священника, Рождество Христово является одним из главных христианских праздников и несёт особый духовный смысл для людей, находящихся на передовой.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Вчера, 01:40
"Сегодня праздник Господский — Рождество Христово. Это величайший праздник, начало нашего спасения: Бог пришёл на землю. Я очень рад, что именно в этот великий день мы были здесь и совершили крещение воина Вячеслава, открыв ему дорогу к Богу", — рассказал отец Михаил.
Он отметил, что Рождество символизирует свет, который противостоит тьме, и остаётся источником духовной поддержки даже в условиях боевых действий.
"Праздник Рождества — это свет миру, свет во тьме, который разгоняет эту тьму. Несмотря на то что мир разделился на верующих и неверующих, в такие моменты, когда люди приходят, видят вертеп Богомладенца, слушают службу, у них теплеет душа", — добавил священнослужитель.
Верующие и священнослужители во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Празднование Рождества Христова в России
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРождество ХристовоОбщество
 
 
