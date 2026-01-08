У морпехов в ДНР прошло рождественское крещение

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", отметили Рождество Христово в окопной церкви в ДНР, где священнослужитель Михаил Лысенко совершил для военнослужащих праздничное богослужение и провёл обряд крещения, передаёт корреспондент РИА Новости.

По словам священника, Рождество Христово является одним из главных христианских праздников и несёт особый духовный смысл для людей, находящихся на передовой.

"Сегодня праздник Господский — Рождество Христово. Это величайший праздник, начало нашего спасения: Бог пришёл на землю. Я очень рад, что именно в этот великий день мы были здесь и совершили крещение воина Вячеслава, открыв ему дорогу к Богу", — рассказал отец Михаил.

Он отметил, что Рождество символизирует свет, который противостоит тьме, и остаётся источником духовной поддержки даже в условиях боевых действий.