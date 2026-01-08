Американцы могут выйти к оппозиции ЕС с печеньем, пошутила Кнайсль

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представители США будут поддерживать силы в Европе, выступающие против леволиберальных тенденций, и могут даже выйти с печеньем к европейской оппозиции, как это сделала бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время Евромайдана в Киеве в 2014 году, пошутила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.