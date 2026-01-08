Рейтинг@Mail.ru
Американцы могут выйти к оппозиции ЕС с печеньем, пошутила Кнайсль - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/riaknaysl-2066836572.html
Американцы могут выйти к оппозиции ЕС с печеньем, пошутила Кнайсль
Американцы могут выйти к оппозиции ЕС с печеньем, пошутила Кнайсль - РИА Новости, 08.01.2026
Американцы могут выйти к оппозиции ЕС с печеньем, пошутила Кнайсль
Представители США будут поддерживать силы в Европе, выступающие против леволиберальных тенденций, и могут даже выйти с печеньем к европейской оппозиции, как это РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T07:03:00+03:00
2026-01-08T07:03:00+03:00
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
виктория нуланд
карин кнайсль
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851153788_0:0:3326:1872_1920x0_80_0_0_a8d278b1bb253e78fab0af5e59d72df5.jpg
https://ria.ru/20260104/knaysl-2066296489.html
https://ria.ru/20251209/glava-2060816844.html
сша
европа
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851153788_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_19f18470f58d5581fca2eea905d30ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, вашингтон (штат), виктория нуланд, карин кнайсль, сергей лавров, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), Виктория Нуланд, Карин Кнайсль, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
Американцы могут выйти к оппозиции ЕС с печеньем, пошутила Кнайсль

РИА Новости: Кнайсль посоветоала американцам выйти к оппозиции ЕС с печеньем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представители США будут поддерживать силы в Европе, выступающие против леволиберальных тенденций, и могут даже выйти с печеньем к европейской оппозиции, как это сделала бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время Евромайдана в Киеве в 2014 году, пошутила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Как отмечает Кнайсль, в новой стратегии по нацбезопасности США содержится важный пассаж об отношениях Вашингтона и Европы. Так, американская сторона будет поддерживать политические силы, противодействующие леволиберальным тенденциям в ЕС.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ЕС может ждать распад после урегулирования на Украине, считает Кнайсль
4 января, 02:07
"Есть даже заявление о взращивании сопротивления, что означает, что они готовы раздавать печенье, как это делала Виктория Нуланд на Майдане в 2014 году. Быть может, мы увидим сотрудников американского посольства, раздающих брошюры и печенье оппозиционерам в Германии", - сказала она.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС
9 декабря 2025, 14:08
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Виктория НуландКарин КнайсльСергей ЛавровЕвросоюзСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала