МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представители США будут поддерживать силы в Европе, выступающие против леволиберальных тенденций, и могут даже выйти с печеньем к европейской оппозиции, как это сделала бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время Евромайдана в Киеве в 2014 году, пошутила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Как отмечает Кнайсль, в новой стратегии по нацбезопасности США содержится важный пассаж об отношениях Вашингтона и Европы. Так, американская сторона будет поддерживать политические силы, противодействующие леволиберальным тенденциям в ЕС.
"Есть даже заявление о взращивании сопротивления, что означает, что они готовы раздавать печенье, как это делала Виктория Нуланд на Майдане в 2014 году. Быть может, мы увидим сотрудников американского посольства, раздающих брошюры и печенье оппозиционерам в Германии", - сказала она.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
