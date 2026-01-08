В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя

По предварительным данным, в доме отсутствовало центральное отопление, для обогрева использовались два бытовых электрообогревателя.

"Наиболее вероятной причиной пожара могла стать неисправность одного из этих приборов", — добавили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что не стоит включать в сеть одновременно все имеющиеся электроприборы, так как это приводит к перегрузке сети. Также запрещено использовать поврежденные розетки, выключатели и самодельные электроприборы.