В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя
В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя
Мужчина в подмосковной деревне Паново погиб в пожаре из-за неисправного электрообогревателя, сообщает МЧС России по Московской области. РИА Новости, 08.01.2026
