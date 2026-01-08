Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя - РИА Новости, 08.01.2026
20:07 08.01.2026 (обновлено: 21:13 08.01.2026)
В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя
В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя - РИА Новости, 08.01.2026
В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя
Мужчина в подмосковной деревне Паново погиб в пожаре из-за неисправного электрообогревателя, сообщает МЧС России по Московской области. РИА Новости, 08.01.2026
2026
происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за электрообогревателя

В Подмосковье мужчина погиб при пожаре из-за неисправного электрообогревателя

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСгоревший дом в деревне Паново городского округа Коломна
Сгоревший дом в деревне Паново городского округа Коломна - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Сгоревший дом в деревне Паново городского округа Коломна
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мужчина в подмосковной деревне Паново погиб в пожаре из-за неисправного электрообогревателя, сообщает МЧС России по Московской области.
По данным главка МЧС, пожар произошел утром в четверг.
"В деревне Паново городского округа Коломна полностью сгорел частный жилой дом. Кровля здания обрушилась. К сожалению, при тушении пожара внутри был обнаружен погибший мужчина 1951 года рождения", — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
По предварительным данным, в доме отсутствовало центральное отопление, для обогрева использовались два бытовых электрообогревателя.
"Наиболее вероятной причиной пожара могла стать неисправность одного из этих приборов", — добавили в МЧС.
В ведомстве напомнили, что не стоит включать в сеть одновременно все имеющиеся электроприборы, так как это приводит к перегрузке сети. Также запрещено использовать поврежденные розетки, выключатели и самодельные электроприборы.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе
7 января, 21:34
7 января, 21:34
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала