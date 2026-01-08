https://ria.ru/20260108/pomosch-2066880639.html
Жители Приангарья передали бойцам СВО автомобили "Нива", рации и генераторы
Жители Приангарья передали бойцам СВО автомобили "Нива", рации и генераторы - РИА Новости, 08.01.2026
Жители Приангарья передали бойцам СВО автомобили "Нива", рации и генераторы
Бойцам СВО из Приангарья в Ростове-на-Дону переданы новые автомобили "Нива" и партия гуманитарной помощи от жителей региона, сообщил глава Иркутской области... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:11:00+03:00
2026-01-08T15:11:00+03:00
2026-01-08T15:11:00+03:00
надежные люди
ростов-на-дону
иркутская область
игорь кобзев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066879419_115:0:1041:521_1920x0_80_0_0_e03a563a98ecf5601e44fd980377bf45.jpg
https://ria.ru/20251229/sk-2065416247.html
ростов-на-дону
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066879419_231:0:926:521_1920x0_80_0_0_4dc153ae5790f16e67e23a0d8a8ab253.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, иркутская область, игорь кобзев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вооруженные силы рф
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Иркутская область, Игорь Кобзев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вооруженные силы РФ
Жители Приангарья передали бойцам СВО автомобили "Нива", рации и генераторы
Жители Приангарья передали бойцам СВО 5 автомобилей "Нива", рации и генераторы