Жители Приангарья передали бойцам СВО автомобили "Нива", рации и генераторы - РИА Новости, 08.01.2026
Надежные люди
Надежные люди
 
15:11 08.01.2026
Жители Приангарья передали бойцам СВО автомобили "Нива", рации и генераторы
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПять автомобилей "Нива", рации и генераторы переданы бойцам СВО из Приангарья
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
ИРКУТСК, 8 янв - РИА Новости. Бойцам СВО из Приангарья в Ростове-на-Дону переданы новые автомобили "Нива" и партия гуманитарной помощи от жителей региона, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
"В Ростове-на-Дону передали нашим ребятам новые автомобили "Нива" ВАЗ 2121 и партию гуманитарной помощи от всех жителей Иркутской области. Новых автомобилей - пять… Каждый автомобиль оснащен дополнительным комплектом шин и запасом горюче-смазочных материалов", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что технику на СВО из региона удается передавать регулярно благодаря договоренности с народным фронтом и министерством промышленности и торговли РФ.
Также губернатор передал бойцам рации, генераторы, аккумуляторы для квадрокоптеров, средства спутниковой связи. Они были куплены на средства, перечисленные народному фронту жителями региона в рамках акции "Час для Победы".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО
29 декабря 2025, 14:30
 
Надежные людиРостов-на-ДонуИркутская областьИгорь КобзевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вооруженные силы РФ
 
 
