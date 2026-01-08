Рейтинг@Mail.ru
Угрозы будут основным инструментом внешней политики Трампа, считают в РАН - РИА Новости, 08.01.2026
03:24 08.01.2026
Угрозы будут основным инструментом внешней политики Трампа, считают в РАН
Угрозы будут основным инструментом внешней политики Трампа, считают в РАН
Угрозы будут основным инструментом внешней политики Трампа, считают в РАН

РИА Новости: в РАН считают, что угрозы будут основным инструментом политики США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ультиматумы и угрозы останутся основным инструментом внешней политики президента США Дональда Трампа в 2026 году, говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Внешняя политика администрации Трампа по-прежнему будет выстраиваться на принципах экономического прагматизма и приоритете национальной безопасности. Ультиматумы и угрозы останутся ее основным тактическим инструментом", - говорится в ежегодном прогнозе института "Россия и мир: 2026. Экономика и внешняя политика".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Россия и Китай уважают только перестроенные им США
7 января, 18:59
Вместе с тем, полагают авторы, угрозы будут сочетаться с гибким подходом, если это позволит продемонстрировать избирателям какие-либо внешнеполитические победы.
Штаты продолжат применять таможенные пошлины, экспортные и инвестиционные ограничения для принуждения других стран "к заключению асимметричных сделок в интересах США", также говорится в документе.
После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп стал активно продвигать принцип "Америка превыше всего", инициировав настоящую торговую войну. В начале года он повысил импортные пошлины для ключевых торговых партнеров США, включая Евросоюз, Великобританию и Канаду. Но главной его целью был Китай: если дополнительные пошлины Трампа на импорт из всех стран составили 10%, то для Китая он поднял их до 20%.
Тарифное противостояние сверхдержав достигло апогея, когда Трамп объявил о введении 145% пошлин для Китая, а Пекин в ответ обещал поднять пошлины для США до 125% и ввести ограничение на продажу стратегически важного сырья. К лету стороны заключили временную сделку, но точка в этой торговой войне не поставлена.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп после похищения Мадуро высказал угрозы президенту Колумбии
3 января, 20:30
 
