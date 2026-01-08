Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские военные взяли село Братское в Днепропетровской области, Российские военные взяли село Братское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

« "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское ", — говорится в сводке.

Село взяли бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии. Они заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров. Освобождение Братского позволило группировке расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало условия для дальнейшего продвижения.

За сутки военные также нанесли удары по подразделениям противника в районе Верхней Терсы, Цветкового, Прилуков и Воздвижевки в Запорожской области.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 220 военных, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.