В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур

ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с Меркосур, передает корреспондент РИА Новости.

Рано утром в четверг фермеры на тракторах приехали к Триумфальной арке. На тракторах установлены флаги Франции и сельскохозяйственного профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale).

"Мы приехали сюда, конечно, чтобы защитить нашу профессию, которую уничтожают французское правительство и Европейский союз", - рассказал фермер из Бретани , региона на северо-западе Франции.

По его словам, возможное соглашение с Меркосур приведет к импорту во Францию товаров, произведенных по менее строгим стандартам, чем те, в соответствии с которыми работают фермеры республики.

На месте присутствуют французские правоохранители.

Протестующие фермеры также собирались у Эйфелевой башни, передает телеканал BFMTV.

BFMTV сообщал в декабре со ссылкой на источник в сфере безопасности, что около 2,5 тысячи французских фермеров присоединились к акциям протеста из-за политики властей по борьбе со вспышкой нодулярного дерматита. Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 декабря приветствовал решение Евросоюза об откладывании подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки

Уругвай, Парагвай, Бразилию и Меркосур - общий рынок стран Южной Америки , объединяющий Аргентину Боливию . Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.