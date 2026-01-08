Рейтинг@Mail.ru
В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур
13:51 08.01.2026 (обновлено: 14:41 08.01.2026)
В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур
Французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с Меркосур, передает корреспондент... РИА Новости, 08.01.2026
Тракторы штурмуют Париж: фермеры у Триумфальной арки
Тракторы штурмуют Париж: фермеры у Триумфальной арки
в мире, франция, бретань, европа, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, меркосур
В мире, Франция, Бретань, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, Меркосур
ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с Меркосур, передает корреспондент РИА Новости.
Рано утром в четверг фермеры на тракторах приехали к Триумфальной арке. На тракторах установлены флаги Франции и сельскохозяйственного профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale).
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур
Вчера, 13:45
"Мы приехали сюда, конечно, чтобы защитить нашу профессию, которую уничтожают французское правительство и Европейский союз", - рассказал фермер из Бретани, региона на северо-западе Франции.
По его словам, возможное соглашение с Меркосур приведет к импорту во Францию товаров, произведенных по менее строгим стандартам, чем те, в соответствии с которыми работают фермеры республики.
На месте присутствуют французские правоохранители.
Протестующие фермеры также собирались у Эйфелевой башни, передает телеканал BFMTV.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
18 декабря 2025, 13:14
BFMTV сообщал в декабре со ссылкой на источник в сфере безопасности, что около 2,5 тысячи французских фермеров присоединились к акциям протеста из-за политики властей по борьбе со вспышкой нодулярного дерматита. Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января.
Президент Франции Эммануэль Макрон 19 декабря приветствовал решение Евросоюза об откладывании подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным. После его вспышки в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
15 декабря 2025, 11:39
 
В миреФранцияБретаньЕвропаЭммануэль МакронЕвросоюзЕврокомиссияМеркосур
 
 
