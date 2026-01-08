Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
Наука
Наука
 
10:29 08.01.2026 (обновлено: 10:31 08.01.2026)
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников - РИА Новости, 08.01.2026
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных... РИА Новости, 08.01.2026
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Наука
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников

Мишустин поручил проработать расширение системы мотивации научных работников

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
"Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений", - говорится в сообщении.
Там также указано, что Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность.
"К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос", - также сообщила пресс-служба.
