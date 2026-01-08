https://ria.ru/20260108/motivatsiya-2066850503.html
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных... РИА Новости, 08.01.2026
Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников
