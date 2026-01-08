Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву

«

"Сегодня (сын Кливленда) был перевезен из Краснодара в Москву. На борту также находился "ЭйСи" (Антониус - ред.). Перелет прошел хорошо. В состоянии мальчика за последние три дня наметился ощутимый прогресс. Лечение будет продолжено в РДКБ (Российской детской клинической больнице)", - говорится в публикации.