Рейтинг@Mail.ru
Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:03 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/klivlend-2066915051.html
Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву
Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву
Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда перевезен из краснодарской больницы в московское медицинское учреждение, сообщил пресс-атташе команды... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T20:03:00+03:00
2026-01-08T20:03:00+03:00
баскетбол
антониус кливленд
цска
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_a31f57cfa32a1763cc9ce0c3b84817f0.jpg
https://ria.ru/20260108/basketbol-2066895565.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113100/34/1131003492_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b57f44eb4a14f9f638146760f00c0841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
антониус кливленд, цска, вокруг спорта
Баскетбол, Антониус Кливленд, ЦСКА, Вокруг спорта
Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву

Попавший в больницу сын баскетболиста ЦСКА Кливленда перевезен в Москву

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда перевезен из краснодарской больницы в московское медицинское учреждение, сообщил пресс-атташе команды Николай Цынкевич в своем Telegram-канале.
В декабре стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации в одной из больниц Краснодара. Причины госпитализации не раскрываются.
«
"Сегодня (сын Кливленда) был перевезен из Краснодара в Москву. На борту также находился "ЭйСи" (Антониус - ред.). Перелет прошел хорошо. В состоянии мальчика за последние три дня наметился ощутимый прогресс. Лечение будет продолжено в РДКБ (Российской детской клинической больнице)", - говорится в публикации.
Кливленду 31 год. Он перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Ранее в Единой лиге ВТБ американец выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", также он играл в командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" и "Атланта Хокс" и представлял тель-авивский "Маккаби" и "Хапоэль" из Эйлата.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Парма" обыграла "Автодор" с разницей в 34 очка
Вчера, 17:05
 
БаскетболАнтониус КливлендЦСКАВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала