Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА

«

"Признал факт того, что не организовал полные испытания БПЛА… на длительность полета, в связи с чем произошла поставка части некачественной продукции, не отвечающей требованиям технического задания. Считает, что его действия должны быть квалифицированы по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - приводятся показания Пыльского в материалах.