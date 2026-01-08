Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/khischenie-2066862539.html
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА - РИА Новости, 08.01.2026
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА
Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, осужденный за хищение 164 миллионов рублей у Минобороны РФ, признал, что не организовал... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T12:49:00+03:00
2026-01-08T12:49:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251230/prigovor-2065726889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА

Осужденный за хищения у МО РФ Пыльский признал, что не провел испытания дронов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, осужденный за хищение 164 миллионов рублей у Минобороны РФ, признал, что не организовал полные испытания поставляемых в армию дронов, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в СК РФ сообщили, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к году и девяти месяцам колонии общего режима. Суд установил, что в 2022 году ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках госконтракта привлекалось в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, тем самым совершив хищение 164 миллионов рублей. Пыльский полностью возместил ущерб, но вину в суде не признал.
«
"Признал факт того, что не организовал полные испытания БПЛА… на длительность полета, в связи с чем произошла поставка части некачественной продукции, не отвечающей требованиям технического задания. Считает, что его действия должны быть квалифицированы по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - приводятся показания Пыльского в материалах.
Он также признал, что действительно фактически руководил ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках проекта создания и производства БПЛА для Минобороны РФ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
30 декабря 2025, 17:15
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала