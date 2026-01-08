Осужденный за хищения у Минобороны признал, что не провел испытания БПЛА

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, осужденный за хищение 164 миллионов рублей у Минобороны РФ, признал, что не организовал полные испытания поставляемых в армию дронов, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в СК РФ сообщили, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к году и девяти месяцам колонии общего режима. Суд установил, что в 2022 году ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках госконтракта привлекалось в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, тем самым совершив хищение 164 миллионов рублей. Пыльский полностью возместил ущерб, но вину в суде не признал.
"Признал факт того, что не организовал полные испытания БПЛА… на длительность полета, в связи с чем произошла поставка части некачественной продукции, не отвечающей требованиям технического задания. Считает, что его действия должны быть квалифицированы по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - приводятся показания Пыльского в материалах.
Он также признал, что действительно фактически руководил ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках проекта создания и производства БПЛА для Минобороны РФ.
