Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Теннис
 
12:49 08.01.2026
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге
Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
теннис
карен хачанов
майкл ммо
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
2026
карен хачанов, майкл ммо, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Карен Хачанов, Майкл Ммо, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге

Хачанов уступил 285-й ракетке мира Ммо во втором круге турнира в Гонконге

Карен Хачанов
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) в пользу Ммо, который занимает 285-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов является 17-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Hong Kong Tennis Open
08 января 2026 • начало в 10:25
Завершен
Майкл Ммо
2 : 07:67:6
Карен Хачанов
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Ммо сыграет с американцем Маркосом Хироном.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова
Вчера, 12:29
 
ТеннисКарен ХачановМайкл МмоАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
