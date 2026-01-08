https://ria.ru/20260108/khachanov-2066862675.html
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге
Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
теннис
карен хачанов
майкл ммо
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге
