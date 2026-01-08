Хачанов уступил 285-й ракетке мира на турнире в Гонконге

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) в пользу Ммо, который занимает 285-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов является 17-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты.