15:46 08.01.2026
Власти Грузии выясняют информацию о задержанных гражданах на "Маринере"
Агентство морского транспорта Грузии выясняет обстоятельства задержания своих граждан на танкере "Маринера" и выясняет информацию о них. РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
россия
грузия
оон
в мире, сша, россия, грузия, оон
В мире, США, Россия, Грузия, ООН
ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Агентство морского транспорта Грузии выясняет обстоятельства задержания своих граждан на танкере "Маринера" и выясняет информацию о них.
"Агентство морского транспорта в настоящее время выясняет фактические обстоятельства, в том числе проводит идентификацию компании, эксплуатирующей судно, и выясняет информацию о грузинских членах экипажа", – говорится в сообщении.
Седьмого января Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойнообращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.
