В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота

ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Власти Грузии все еще ждут извинений или объяснений со стороны Евросоюза в связи с поддержкой попытки госпереворота в стране 4 октября 2025 года, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, попытка госпереворота осуществлялась под флагом ЕС, представители которого так и не извинились и не дали объяснений по этому поводу.