В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота

ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Власти Грузии все еще ждут извинений или объяснений со стороны Евросоюза в связи с поддержкой попытки госпереворота в стране 4 октября 2025 года, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Традиционно 4 января я собирался заявить, что с 4 октября прошло три месяца, а ЕС по-прежнему не осуждает насилие, но это были новогодние дни, и я не стал слишком обременять общество. Наступит 4 февраля, подождем, может быть, до этого мы получим хотя бы одно заявление от посла ЕС. Я бы сделал такое предложение, хотя бы не осуждать, а сказать, что насильственный штурм дворца президента Грузии не является европейским актом. На сегодняшний день ЕС не осудил насильственный штурм президентского дворца поддерживаемыми им людьми",- заявил спикер парламента журналистам.
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии
14 ноября 2025, 16:21
По словам Папуашвили, попытка госпереворота осуществлялась под флагом ЕС, представители которого так и не извинились и не дали объяснений по этому поводу.
"В Грузии была предпринята попытка штурма президентского дворца с флагом Европейского союза, и посольство ЕС и Еврокомиссия оправдали это, что является катастрофой", - добавил он.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции грузинского президента Михаила Кавелашвили, пробив металлический забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции мобилизовали дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического значения, насильственного изменения конституционного строя и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов.