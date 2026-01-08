Рейтинг@Mail.ru
В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/gruzija-2066866020.html
В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота
В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота - РИА Новости, 08.01.2026
В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота
Власти Грузии все еще ждут извинений или объяснений со стороны Евросоюза в связи с поддержкой попытки госпереворота в стране 4 октября 2025 года, заявил спикер... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:09:00+03:00
2026-01-08T13:09:00+03:00
в мире
грузия
михаил кавелашвили
паата бурчуладзе
евросоюз
еврокомиссия
протесты в тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046406350_0:29:2320:1334_1920x0_80_0_0_8d470d42929c2976a0777a078059cdd6.jpg
https://ria.ru/20251114/es-2055024847.html
https://ria.ru/20260108/gruzija-2066865822.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046406350_252:0:2068:1362_1920x0_80_0_0_9c5b2d8ef9cb4d080dfbb07db366a95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил кавелашвили, паата бурчуладзе, евросоюз, еврокомиссия, протесты в тбилиси
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили, Паата Бурчуладзе, Евросоюз, Еврокомиссия, Протесты в Тбилиси
В Грузии ждут извинений от ЕС из-за поддержки попытки госпереворота

Спикер парламента Папуашвили: Грузия ждет извинений ЕС из-за событий 4 октября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция оппозиции в Тбилиси 4 октября 2025 года
Акция оппозиции в Тбилиси 4 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция оппозиции в Тбилиси 4 октября 2025 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 8 янв - РИА Новости. Власти Грузии все еще ждут извинений или объяснений со стороны Евросоюза в связи с поддержкой попытки госпереворота в стране 4 октября 2025 года, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Традиционно 4 января я собирался заявить, что с 4 октября прошло три месяца, а ЕС по-прежнему не осуждает насилие, но это были новогодние дни, и я не стал слишком обременять общество. Наступит 4 февраля, подождем, может быть, до этого мы получим хотя бы одно заявление от посла ЕС. Я бы сделал такое предложение, хотя бы не осуждать, а сказать, что насильственный штурм дворца президента Грузии не является европейским актом. На сегодняшний день ЕС не осудил насильственный штурм президентского дворца поддерживаемыми им людьми",- заявил спикер парламента журналистам.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии
14 ноября 2025, 16:21
По словам Папуашвили, попытка госпереворота осуществлялась под флагом ЕС, представители которого так и не извинились и не дали объяснений по этому поводу.
"В Грузии была предпринята попытка штурма президентского дворца с флагом Европейского союза, и посольство ЕС и Еврокомиссия оправдали это, что является катастрофой", - добавил он.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции грузинского президента Михаила Кавелашвили, пробив металлический забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции мобилизовали дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического значения, насильственного изменения конституционного строя и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом
Вчера, 13:04
 
В миреГрузияМихаил КавелашвилиПаата БурчуладзеЕвросоюзЕврокомиссияПротесты в Тбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала