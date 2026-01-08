https://ria.ru/20260108/elektroenergija-2066893112.html
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия
Электроэнергия после снегопада отсутствует в пяти округах Новгородской области, где проживают более 500 человек, энергетики продолжают устранять аварию,... РИА Новости, 08.01.2026
В Новгородской области 527 человек остаются без света из-за снегопада