В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия - РИА Новости, 08.01.2026
16:47 08.01.2026
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия - РИА Новости, 08.01.2026
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия
Электроэнергия после снегопада отсутствует в пяти округах Новгородской области, где проживают более 500 человек, энергетики продолжают устранять аварию,... РИА Новости, 08.01.2026
2026
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия

В Новгородской области 527 человек остаются без света из-за снегопада

Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Электроэнергия после снегопада отсутствует в пяти округах Новгородской области, где проживают более 500 человек, энергетики продолжают устранять аварию, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
"В Крестецком, Демянском, Валдайском, Марёвском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе. Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".

В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Новгородской области жителям, оставшимся без света, раздают бензин
2 января, 18:05
 
