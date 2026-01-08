В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия

«

"В Крестецком, Демянском, Валдайском, Марёвском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе. Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".