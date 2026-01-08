ЧЕ по тяжелой атлетике в Польше отменили из-за невыдачи виз россиянам

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Исполнительный совет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение отменить чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в Польше в 2026 году, из-за проблем с выдачей виз атлетам из России и Белоруссии, сообщается на сайте организации.
Новым местом проведения чемпионата Европы станет Албания. Турнир пройдет в октябре 2026 года.
«
"EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров", - говорится в заявлении организации.