ЧЕ по тяжелой атлетике в Польше отменили из-за невыдачи виз россиянам
10:42 08.01.2026 (обновлено: 11:50 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/chempionat-2066852354.html
ЧЕ по тяжелой атлетике в Польше отменили из-за невыдачи виз россиянам
Исполнительный совет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение отменить чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт, тяжелая атлетика, польша, россия, белоруссия, ewf
Спорт, Тяжелая атлетика, Польша, Россия, Белоруссия, EWF
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика
Тяжелая атлетика - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Тяжелая атлетика. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Исполнительный совет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял решение отменить чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в Польше в 2026 году, из-за проблем с выдачей виз атлетам из России и Белоруссии, сообщается на сайте организации.
Новым местом проведения чемпионата Европы станет Албания. Турнир пройдет в октябре 2026 года.
«
"EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров", - говорится в заявлении организации.
 
СпортТяжелая атлетикаПольшаРоссияБелоруссияEWF
 
