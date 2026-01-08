Спикер парламента Чехии отверг слова главы МИД о союзничестве с Украиной

ПРАГА, 8 янв - РИА Новости. Спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура отверг утверждение главы МИД республики Петра Мацинки о том, что Чехия является союзником Украины, подчеркнув, что ничего подобного в правительственном заявлении нет, а слова Мацинки отражают лишь его собственное мнение.

Днем ранее глава чешского МИД заявил, выступая по Чешскому ТВ, что чехи - "безусловно, союзники Украины", поэтому "необходимо предоставить украинцам и Украине как стране гораздо больше пространства, гораздо больше помощи и поддержки".

"В программном заявлении правительства Чехии нет ни слова о том, что Украина является страной-союзником. Это лишь мнение председателя движения "Автомобилисты" и министра иностранных дел Мацинки. В программном заявлении правительства ничего подобного не упоминается, и я буду строго придерживаться программного заявления. Я не вижу причин, по которым мы должны вести себя сверх стандартов по отношению к Украине", - заявил Окамура , выступая по Чешскому ТВ.

При этом спикер отверг наличие разногласий внутри правящей коалиции, созданной по итогам выборов в парламент в октябре 2025 года из трех политических движений - победителя выборов ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого премьером Андреем Бабишем , SPD ("Свобода и прямая демократия"), лидером которого является Окамура, и "Автомобилисты". Премьер Бабиш на минувшей неделе подтвердил, что Чехии продолжит выступать в роли координатора в так называемой "инициативе по боеприпасам для ВСУ ", которую отвергает возглавляемое Окамурой движение SPD.

"Я не вижу здесь никакого противоречия. Как SPD мы выступаем за прекращение любых денежных переводов на Украину, мы добились того, чтобы Чехия не направляла на Украину своих военнослужащих. Исходя из нашего положения в правительстве (в кабмине SPD представляют три министра из 16 - ред.)", - сказал Окамура.

В парламенте SPD располагает 15 мандатами из 200, в целом у правящей коалиции 108 депутатов.