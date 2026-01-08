Рейтинг@Mail.ru
Буш-младший заявлял Путину, что США не стремятся к ядерному превосходству - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 08.01.2026 (обновлено: 03:14 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/bush-mladshij-2066822577.html
Буш-младший заявлял Путину, что США не стремятся к ядерному превосходству
Буш-младший заявлял Путину, что США не стремятся к ядерному превосходству - РИА Новости, 08.01.2026
Буш-младший заявлял Путину, что США не стремятся к ядерному превосходству
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году, что Соединенные Штаты не стремятся к ядерному РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:46:00+03:00
2026-01-08T03:14:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
джордж буш (младший)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131427/62/1314276288_0:13:1959:1115_1920x0_80_0_0_b66ecac154e7c789d9778353aaf6aa37.jpg
https://ria.ru/20251223/bush-2064190866.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131427/62/1314276288_0:0:1959:1470_1920x0_80_0_0_576c53721ed427d957c9ca4cb8dbbe7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, джордж буш (младший), владимир путин
В мире, США, Россия, Китай, Джордж Буш (младший), Владимир Путин
Буш-младший заявлял Путину, что США не стремятся к ядерному превосходству

Буш-младший в 2001 году заявлял, что США не стремятся к ядерному превосходству

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДжордж Буш
Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Джордж Буш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году, что Соединенные Штаты не стремятся к ядерному превосходству, так как ядерное оружие устарело как средство реагирования на новые угрозы, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Мы ясно дадим понять всему миру, что не стремимся к ядерному превосходству. Ядерное оружие устарело как средство реагирования на новые угрозы", - заявил американский президент в ходе встречи с российским лидером 21 октября 2001 года в Китае.
Президент США в ходе разговора также пообещал сократить американские наступательные вооружения до приемлемого для России уровня.
Президент США Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России
23 декабря 2025, 20:51
 
В миреСШАРоссияКитайДжордж Буш (младший)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала