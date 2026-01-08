Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
09:13 08.01.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.01.2026
2026
Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
