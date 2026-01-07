Трутнев исполнил новогодние желания брата и сестры из ДНР

ВОЛГОГРАД, 7 янв – РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подарил брату и сестре из Донецкой Народной Республики велосипед и детский электромобиль в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний", сообщили в его пресс-службе.
Ранее Трутнев в рамках акции "Елка желаний" снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось мечта 13-летнего Матвея о велосипеде.
По информации пресс-службы, Трутнев подарил мальчику велосипед, а его трехлетней сестре Арине детский электромобиль.
«
"Довезли велосипед?.. Арина, машинка тоже доехала? Отлично, большая машина, хорошая", - сказал Трутнев по видеосвязи с семьёй в ДНР.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
5 января, 17:09