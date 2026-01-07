Трутнев исполнил новогодние желания брата и сестры из ДНР

ВОЛГОГРАД, 7 янв – РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подарил брату и сестре из Донецкой Народной Республики велосипед и детский электромобиль в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний", сообщили в его пресс-службе.