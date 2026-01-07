Рейтинг@Mail.ru
Трутнев исполнил новогодние желания брата и сестры из ДНР
11:40 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/zhelaniya-2066719625.html
Трутнев исполнил новогодние желания брата и сестры из ДНР
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подарил брату и сестре из Донецкой Народной Республики велосипед и детский...
общество
россия
донецкая народная республика
юрий трутнев
новый год
елка желаний
россия
донецкая народная республика
общество, россия, донецкая народная республика, юрий трутнев, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Юрий Трутнев, Новый год, Елка желаний
Трутнев исполнил новогодние желания брата и сестры из ДНР

ВОЛГОГРАД, 7 янв – РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подарил брату и сестре из Донецкой Народной Республики велосипед и детский электромобиль в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний", сообщили в его пресс-службе.
Ранее Трутнев в рамках акции "Елка желаний" снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось мечта 13-летнего Матвея о велосипеде.
По информации пресс-службы, Трутнев подарил мальчику велосипед, а его трехлетней сестре Арине детский электромобиль.
"Довезли велосипед?.. Арина, машинка тоже доехала? Отлично, большая машина, хорошая", - сказал Трутнев по видеосвязи с семьёй в ДНР.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
5 января, 17:09
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЮрий ТрутневНовый годЕлка желаний
 
 
