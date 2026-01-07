https://ria.ru/20260107/zemletryasenie-2066697291.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.01.2026
