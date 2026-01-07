Захарова поразилась заявлениям США о "бескровной" операции в Венесуэле

«

"То есть как никто не погиб? <...> Когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?" — сказала она в эфире радио Sputnik.