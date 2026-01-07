"Готовят себе яму": что Задорнов говорил о будущем мира

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Весна 2003 года. Американские танки в Багдаде. В это самое время на сцене на Украине Михаил Задорнов говорит вещи, которые казались безумием.

Он не просто критиковал США — он с уверенностью пророка предрекал их неизбежный развал. Его называли антиамериканцем, лишили визы. Но что, если он был одним из немногих, кто видел правду?

"Буш не вечен"

Весной 2003-го началась война в Ираке. Америка была на пике могущества — единственная империя, не знающая границ своей власти. В этот момент Задорнов совершил поступок, шокировавший всю тогдашнюю "тусовку": в прямом эфире перечеркнул американскую визу.

Американское посольство лишило Задорнова визы навсегда. На вопрос "И что, вы никогда не поедете в Америку?" его ответ был гениален: "Почему никогда? Буш не вечен, это я вечен. Его переизберут — и все".

Задорнов шутил, что они поставили его "на компьютер". Но сам воспринимал это как знак отличия. "Я — Предсказамус. Сегодня американцы живут точно по моей программе телевизионной, которую я показал в прошлом году. Они ею пользуются как программой партии просто", — говорил он с иронией.

Диагноз: империя готовит себе яму

Уверенность Михаила Николаевича строилась не на пустом месте. Он видел симптомы болезни, которую Америка игнорировала.

Первая — надменность силы. "Когда страна начинает греметь, бряцать оружием, она разваливается. Сегодня Америка готовит яму себе. Она развалится без нашей помощи. Нам вообще ничего делать не надо. Она изнутри развалится", — утверждал он.

Он отмечал парадокс: чем сильнее Америка демонстрировала военную мощь, тем быстрее приближала собственный конец. Это была не военная слабость, а моральная — страна, держащаяся только на силе, неизбежно теряет опору.

Вторая — растущая ненависть в мире. "Все больше людей, которые ненавидят Америку во всем мире", — говорил Задорнов.

Он подчеркивал с присущей ему иронией: "Америку ненавижу не я. Америку ненавидит большая часть человечества, если учесть, что Америку ненавидит Китай. Не говоря уже об Индии. Весь наш народ ненавидит Америку".

© AP Photo / Lucas Jackson, Pool Госсекретарь США Джон Керри с премьер-министром Индии Нарендрой Моди © AP Photo / Lucas Jackson, Pool Госсекретарь США Джон Керри с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Это была не просто критика с юмором о количестве населения стран — это был анализ глобального настроения, которое Запад тогда игнорировал.

Третья — саморазрушение изнутри. "Все больше умных людей появляется в Америке. Все больше выходят на демонстрации", — отмечал сатирик. Он видел, как внутренний раскол усиливается, как сама Америка начинает сомневаться в своей правоте.

Мистический знак: падение башен-близнецов

Задорнов видел в терактах 11 сентября не просто трагедию, а символический знак судьбы.

"Разрушен торгово-финансовый центр. <...> Сакральный знак Америки разрушен", — говорил он.

© AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке © AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Это не было злорадством — это была попытка прочитать символы эпохи. Для него падение башен означало нечто большее, чем атака террористов. Это был знак: империя смертна, ее символы могут быть разрушены.

Противовес: союз России с Востоком

Сатирик не просто критиковал — он предлагал. Предлагал конкретную геополитическую стратегию для России.

"Наш президент — он гениальный. Он дипломат потрясающий. <...> Я бы вообще сегодня на его месте задружился с Китаем, с Японией, с Индией, чтобы противостоять этой новой Римской империи, на самом деле", — говорил он в 2003-м.

Предложение создать союз с Востоком в 2003 году казалось фантастикой. Мир был однополярным, Россия искала признания на Западе, идея альтернативного блока выглядела утопией. Сегодня это называется БРИКС. Организация, которая объединяет Россию, Китай, Индию и расширяется дальше. То, что Задорнов предлагал как интуитивную идею, стало реальностью мировой политики.

"Авторитет"

В том же выступлении он характеризовал президента США с фирменной иронией: "Буш ведь из Техаса. В Америке даже есть такая поговорка: "Ты придурок или из Техаса?" Буш и то и другое".

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Бывший президент США Джордж Буш — младший рядом со своим официальным портретом для Белого дома © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Бывший президент США Джордж Буш — младший рядом со своим официальным портретом для Белого дома

Михаил Николаевич продолжал: "Почему посольство так на меня взъелось американское. Потому что я сказал, что Буш ездит по всем странам, выступает, назначает "ось зла". Я добавил: "Ведет себя как опущенный авторитет на зоне". Это, кстати, непереводимое сочетание слов".

Разочарование бывших союзников

Задорнов фиксировал и другой процесс — разочарование тех стран, которые поначалу восторженно приняли американское влияние.

"Вы знаете, кто первый возненавидел американцев из тех, кто клеился к ним? Литовцы. Потому что литовцы вдруг увидели, что американцы, придя к ним, не интересуются ни культурой Литвы, ни их фильмами, ни их литературой. Зато литовцы умудрились продать американцам нефтеперерабатывающий завод так, что остались должны американцам", — рассказывал он.

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в медиабанк Памятник Свободы в Риге © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в медиабанк Памятник Свободы в Риге

Страны Балтии продолжают открывать глаза и менять отношение к американцам — так считал сатирик.

"Я хочу увидеть это"

"Почему вот я своим здоровьем занимаюсь? Я хочу долго жить, я хочу увидеть, как они (США) развалятся", — шутил Михаил Николаевич. Он не дожил до сегодняшнего дня. Он не увидел, как его "фантастический" прогноз о союзе с Востоком стал реальным БРИКС, однополярный мир закончился.