Рейтинг@Mail.ru
"Готовят себе яму": что Задорнов говорил о будущем мира - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/zadornov-2065461065.html
"Готовят себе яму": что Задорнов говорил о будущем мира
"Готовят себе яму": что Задорнов говорил о будущем мира - РИА Новости, 07.01.2026
"Готовят себе яму": что Задорнов говорил о будущем мира
Весна 2003 года. Американские танки в Багдаде. В это самое время на сцене на Украине Михаил Задорнов говорит вещи, которые казались безумием. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:00:00+03:00
2026-01-07T11:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022099768_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_25c96badc6123893c290b366c7e84e81.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022099768_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_b9cdc676587e3ab1ba9fae174bc4c9b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Готовят себе яму": что Задорнов говорил о будущем мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве
Писатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Писатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Весна 2003 года. Американские танки в Багдаде. В это самое время на сцене на Украине Михаил Задорнов говорит вещи, которые казались безумием.
Он не просто критиковал США — он с уверенностью пророка предрекал их неизбежный развал. Его называли антиамериканцем, лишили визы. Но что, если он был одним из немногих, кто видел правду?

"Буш не вечен"

Весной 2003-го началась война в Ираке. Америка была на пике могущества — единственная империя, не знающая границ своей власти. В этот момент Задорнов совершил поступок, шокировавший всю тогдашнюю "тусовку": в прямом эфире перечеркнул американскую визу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США и американская виза
Американское посольство лишило Задорнова визы навсегда. На вопрос "И что, вы никогда не поедете в Америку?" его ответ был гениален: "Почему никогда? Буш не вечен, это я вечен. Его переизберут — и все".
Задорнов шутил, что они поставили его "на компьютер". Но сам воспринимал это как знак отличия. "Я — Предсказамус. Сегодня американцы живут точно по моей программе телевизионной, которую я показал в прошлом году. Они ею пользуются как программой партии просто", — говорил он с иронией.

Диагноз: империя готовит себе яму

Уверенность Михаила Николаевича строилась не на пустом месте. Он видел симптомы болезни, которую Америка игнорировала.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше
Первая — надменность силы. "Когда страна начинает греметь, бряцать оружием, она разваливается. Сегодня Америка готовит яму себе. Она развалится без нашей помощи. Нам вообще ничего делать не надо. Она изнутри развалится", — утверждал он.
Он отмечал парадокс: чем сильнее Америка демонстрировала военную мощь, тем быстрее приближала собственный конец. Это была не военная слабость, а моральная — страна, держащаяся только на силе, неизбежно теряет опору.
Вторая — растущая ненависть в мире. "Все больше людей, которые ненавидят Америку во всем мире", — говорил Задорнов.
Он подчеркивал с присущей ему иронией: "Америку ненавижу не я. Америку ненавидит большая часть человечества, если учесть, что Америку ненавидит Китай. Не говоря уже об Индии. Весь наш народ ненавидит Америку".
© AP Photo / Lucas Jackson, PoolГоссекретарь США Джон Керри с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Госсекретарь США Джон Керри с премьер-министром Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Lucas Jackson, Pool
Госсекретарь США Джон Керри с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Это была не просто критика с юмором о количестве населения стран — это был анализ глобального настроения, которое Запад тогда игнорировал.
Третья — саморазрушение изнутри. "Все больше умных людей появляется в Америке. Все больше выходят на демонстрации", — отмечал сатирик. Он видел, как внутренний раскол усиливается, как сама Америка начинает сомневаться в своей правоте.

Мистический знак: падение башен-близнецов

Задорнов видел в терактах 11 сентября не просто трагедию, а символический знак судьбы.
"Разрушен торгово-финансовый центр. <...> Сакральный знак Америки разрушен", — говорил он.
© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Gene Boyars
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Это не было злорадством — это была попытка прочитать символы эпохи. Для него падение башен означало нечто большее, чем атака террористов. Это был знак: империя смертна, ее символы могут быть разрушены.

Противовес: союз России с Востоком

Сатирик не просто критиковал — он предлагал. Предлагал конкретную геополитическую стратегию для России.
"Наш президент — он гениальный. Он дипломат потрясающий. <...> Я бы вообще сегодня на его месте задружился с Китаем, с Японией, с Индией, чтобы противостоять этой новой Римской империи, на самом деле", — говорил он в 2003-м.
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во внеочередной встрече БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во внеочередной встрече БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во внеочередной встрече БРИКС
Предложение создать союз с Востоком в 2003 году казалось фантастикой. Мир был однополярным, Россия искала признания на Западе, идея альтернативного блока выглядела утопией. Сегодня это называется БРИКС. Организация, которая объединяет Россию, Китай, Индию и расширяется дальше. То, что Задорнов предлагал как интуитивную идею, стало реальностью мировой политики.

"Авторитет"

В том же выступлении он характеризовал президента США с фирменной иронией: "Буш ведь из Техаса. В Америке даже есть такая поговорка: "Ты придурок или из Техаса?" Буш и то и другое".
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывший президент США Джордж Буш — младший рядом со своим официальным портретом для Белого дома
Бывший президент США Джордж Буш-младший рядом со своим официальным портретом для Белого Дома - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Бывший президент США Джордж Буш — младший рядом со своим официальным портретом для Белого дома
Михаил Николаевич продолжал: "Почему посольство так на меня взъелось американское. Потому что я сказал, что Буш ездит по всем странам, выступает, назначает "ось зла". Я добавил: "Ведет себя как опущенный авторитет на зоне". Это, кстати, непереводимое сочетание слов".

Разочарование бывших союзников

Задорнов фиксировал и другой процесс — разочарование тех стран, которые поначалу восторженно приняли американское влияние.
"Вы знаете, кто первый возненавидел американцев из тех, кто клеился к ним? Литовцы. Потому что литовцы вдруг увидели, что американцы, придя к ним, не интересуются ни культурой Литвы, ни их фильмами, ни их литературой. Зато литовцы умудрились продать американцам нефтеперерабатывающий завод так, что остались должны американцам", — рассказывал он.
© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Памятник Свободы в Риге
Страны Балтии продолжают открывать глаза и менять отношение к американцам — так считал сатирик.

"Я хочу увидеть это"

"Почему вот я своим здоровьем занимаюсь? Я хочу долго жить, я хочу увидеть, как они (США) развалятся", — шутил Михаил Николаевич. Он не дожил до сегодняшнего дня. Он не увидел, как его "фантастический" прогноз о союзе с Востоком стал реальным БРИКС, однополярный мир закончился.
Задорнов был не просто сатириком. Он был мыслителем, который видел за внешней мощью внутреннюю пустоту. И пророком, который не побоялся сказать правду, когда весь мир молчал.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Михаил Задорнов
Писатель-сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Писатель-сатирик Михаил Задорнов
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала