08:45 07.01.2026
СМИ: лидера Южного переходного совета Йемена исключили из состава совета
в мире, йемен, эр-рияд (город), айдарус аз-зубейди
В мире, Йемен, Эр-Рияд (город), Айдарус аз-Зубейди
СМИ: лидера Южного переходного совета Йемена исключили из состава совета

КАИР, 7 янв - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в среду издал указ об исключении своего заместителя, лидера Южного переходного совета Айдаруса аз-Зубейди из состава совета и передаче его дела генеральному прокурору за совершение государственной измены, сообщило официальное йеменское агентство новостей Saba.
По его информации, аль-Алими издал указ "об отстранении Айдаруса аз-Зубейди от должности в Руководящем президентском совете в связи с нарушением конституции и конституционных полномочий, посягательством на законы, а также в связи с действиями, направленными на ущемление суверенитета и независимости страны".
Кроме того, аз-Зубейди "обвиняется в государственной измене с целью подорвать независимость республики, нанести ущерб военному политическому и экономическому положению республики, создании вооруженной банды, совершении убийств офицеров и солдат вооруженных сил, его дело передано на рассмотрение в генеральную прокуратуру".
Ранее агентство Рейтер сообщило, что лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аль-Зубейди не сел на самолет, который направлялся в Эр-Рияд на конференцию по проблеме Южного Йемена, а бежал в неизвестном направлении, предварительно раздав своим сторонникам оружие и боеприпасы и приказав им двигаться к провинции Эд-Дали, близкой к центральной части Йемена.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Йемене в боях погибли 10 человек, сообщил источник
2 января, 17:14
 
В миреЙеменЭр-Рияд (город)Айдарус аз-Зубейди
 
 
