Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/vladivostok-2066708909.html
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов - РИА Новости, 07.01.2026
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов
Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T09:33:00+03:00
2026-01-07T09:33:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
дальневосточная транспортная прокуратура
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031921124_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_42da531a9d39ee5af3b068f1e52852e5.jpg
https://ria.ru/20260105/aeroport-2066515896.html
владивосток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031921124_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f54860d2f2bcfb6b0b921c08b151cd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, москва, дальневосточная транспортная прокуратура, аэрофлот
Происшествия, Владивосток, Москва, Дальневосточная транспортная прокуратура, Аэрофлот
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов

Авиарейс Владивосток — Москва задержали более чем на 13 часов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта
Пассажиры в терминале Международного аэропорта - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале Международного аэропорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«

"Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам... отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22.40 (время местное) (15.40 мск - ред.)", - говорится в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, в аэропорту организован прием граждан. Авиакомпания предоставила гражданам необходимые услуги.
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов
5 января, 19:25
 
ПроисшествияВладивостокМоскваДальневосточная транспортная прокуратураАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала