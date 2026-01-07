https://ria.ru/20260107/vladivostok-2066708909.html
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов - РИА Новости, 07.01.2026
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов
Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 07.01.2026
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов
Авиарейс Владивосток — Москва задержали более чем на 13 часов