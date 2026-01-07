Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения - РИА Новости, 07.01.2026
09:22 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/vladikavkaz-2066708284.html
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения - РИА Новости, 07.01.2026
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T09:22:00+03:00
2026-01-07T09:22:00+03:00
владикавказ
геленджик
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_65ed98ac4782f01e51558adef63f6d9a.jpg
https://ria.ru/20260107/aeroport-2066695948.html
владикавказ
геленджик
грозный
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
владикавказ, геленджик, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Владикавказ, Геленджик, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения

В аэропортах Владикавказа, Геленджика и Магаса сняли ограничения на полеты

© Sputnik / Мария СанакоеваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Sputnik / Мария Санакоева
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Геленджика, Грозного ("Северный") и Магаса. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
05:49
 
ВладикавказГеленджикГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
