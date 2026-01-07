https://ria.ru/20260107/vladikavkaz-2066708284.html
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения - РИА Новости, 07.01.2026
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T09:22:00+03:00
2026-01-07T09:22:00+03:00
2026-01-07T09:22:00+03:00
владикавказ
геленджик
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_65ed98ac4782f01e51558adef63f6d9a.jpg
https://ria.ru/20260107/aeroport-2066695948.html
владикавказ
геленджик
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_1422a40b012d5ba4675355f226eecce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, геленджик, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Владикавказ, Геленджик, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса сняли ограничения
В аэропортах Владикавказа, Геленджика и Магаса сняли ограничения на полеты